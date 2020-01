Realschule in Eslohe

Realschule Eslohe

www.eslohe-schulen.de/realschule

Motto: Qualität ist unser Anspruch!

Schulleiterin: Katrin Schulte-Bärbig

Schüler: 520

Lehrer und Referendare: 33/ 1

Klassenzahl Sek I: 20

Schulbeginn: 8 Uhr

Anmeldung: Montag, 17. Februar bis Freitag, 6. März, von 8 bis 12 Uhr (Ausnahme: 21. und 24. Februar)

Kennenlerntag: 16. Juni

Betreuung: regulärer Nachmittagsunterricht ab Klasse 8, Förderunterricht und Lese-Rechtschreib-Training in Klasse 5 und 6 am Nachmittag, Möglichkeit zur Mittagsverpflegung in der Cafeteria; Angebote in der Pause durch Sporthelfer und Lesescouts Unterrichtsausfall: Unterricht von der 1. bis zur 6. Stunde.

Individuelle Förderung: Förderung aller Schüler durch zusätzliche Lernzeitstunden in den Hauptfächern, Lese-Rechtschreibförderung, Hausaufgabenbetreuung, Lernen mit Tablets, Projekt „Schüler helfen Schülern“

Berufsorientierung: Potenzialanalyse, Betriebspraktikum Klasse 9, berufsorientierender Politikunterricht, jährliche Berufsinfo-Börse, Bewerbertraining, Sozialpraktikum

Schwerpunkte/Profile: sanfter Übergang von der Grundschule, Förderung des sozialen Miteinanders, musikalischer Schwerpunkt, naturwissenschaftlicher Schwerpunkt

AGs/ Projekte: Musical, Leistungschor, Jugend forscht, Medienscouts, Schulsanitäter, Rechtskunde, Mofa.

Sprachen: Englisch ab Klasse 5, Französisch ab Klasse 7, Ergänzungsstunden in Deutsch und Englisch, DELF-Diplom im AG-Bereich.