Reifenbrand: Feuerwehr-Einsatz auf der Autobahn bei Meschede

Meschede/Freienohl. Reifenbrand auf der Autobahn zwischen Meschede und Werl sowie angebranntes Essen: Die Feuerwehr hatte zwei Einsätze am Montag.

Die Feuerwehr ist am Montagmittag zu einem Lkw-Brand auf die Autobahn ausgerückt. Auf der A46 von Freienohl in Fahrtrichtung Werl war laut Alarmierung an einem Transporter ein Reifen in Brand geraten. Letztlich musste die Feuerwehr aber nicht mehr eingreifen.

Alarmiert worden waren gegen 12 Uhr der Löschzug Freienohl, die Löschgruppen Olpe und Wennemen, die Polizei, die Feuerwehr Arnsberg sowie das Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen HSK.

Wieder angebranntes Essen

Vorher, gegen 9.10 Uhr, waren der Löschzug Meschede und die Löschgruppe Wehrstapel losgeschickt worden. Am Schederweg hatte eine interne Brandmeldeanlage ausgelöst. Wieder war angebranntes Essen auf dem Herd die Ursache, es waren keine Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich.

