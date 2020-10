Reifenwechsel: Meschedes Werkstätten meist mit Wartezeiten

Meschede. Ostern bis Oktober ist die Faustformel: Also höchste Zeit, sich um den Reifenwechsel zu kümmern. So lange wartet man aktuell auf einen Termin.

„O bis O“, Ostern bis Oktober, heißt der bekannte Merksatz für den Wechsel der Autoreifen. Mitte Oktober sollte es, gerade im Sauerland, also an der Zeit sein, von Sommer- auf Winterreifen zu wechseln.

Rein rechtlich gibt es in Deutschland aber keinen festgelegten Zeitpunkt, an dem der Wechsel der Reifen stattfinden muss. „Stattdessen gilt eine situative Winterreifenpflicht. Das heißt, wer bei winterlichen Straßenverhältnissen wie Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte fahren will, muss Winterreifen oder Ganzjahresreifen aufziehen“, heißt vom ADAC.

Wartezeit bis zu zweieinhalb Wochen

Schnee oder Glätte hat es im Sauerland bislang zwar nicht gegeben, trotzdem ist der Andrang in den Werkstätten der Jahreszeit entsprechend groß. Wo man aktuell wie lange auf einen Termin zum Reifenwechsel warten muss:

Kurzentschlossene haben aktuell wenig Chancen. Im Schnitt beträgt die Wartezeit auf einen Reifenwechsel bei den befragten Werkstätten etwa eine Woche, wie auch ein Mitarbeiter von Autotechnik Schulte aus Meschede bestätigen kann. „Wir sind voll drin im Reifenwechsel. Aktuell gibt es für Termine circa eine Woche Vorlauf.“

Etwas mehr Geduld ist bei Autoservice Göring und im Vergölst Partnerbetrieb von Torsten Mische. Letzterer bestätigt, dass die Wartezeit für einen Reifenwechsel in seiner Werkstatt zur Zeit zweieinhalb Wochen beträgt. Bei Göring geht es etwas schneller, 14 Tage wartet man aber auch dort im Schnitt auf einen Termin.

Azubis packen mit an

Spontaner sind Reifenwechsel bei Autofit Ludwig möglich. Dadurch, dass die fünf Auszubildenden des Betriebs aktuell Schulferien haben und allesamt das Tagesgeschäft unterstützen, kann Inhaber Marko Ludwig innerhalb von drei bis vier Tagen Termine realisieren. „Wir sind zudem in der glücklichen Lage, zwei räumlich getrennte Hallen mit vier Bühnen zu haben. Das ist nebenbei auch noch sehr hilfreich, um corona-bedingte Abstände einzuhalten und normal weiterarbeiten zu können“, berichtet Marko Ludwig.

Es gilt also: Den Reifenwechsel nicht auf die lange Bank schieben, wenn Schnee und Eis erst einmal da sind, kann es sonst teuer werden: „Wer auf winterlichen Straßen ohne Winterreifen erwischt wird, dem droht mit ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro. Außerdem gibt es einen Punkt in Flensburg. Werden zusätzlich Dritte behindert, erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro“, gibt der ADAC bekannt.