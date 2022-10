Reiste: Feuerwehren aus HSK stellen ihr Können unter Beweis

Reiste. Die Feuerwehr in Reiste bei Eslohe war Gastgeber für die Leistungsnachweise der Wehren im Hochsauerlandkreis. Das wurde gefordert.

Die Feuerwehren des Hochsauerlandkreises haben in Reiste bei Eslohe ihr Können bei den Leistungsnachweisen gezeigt. Wie in den Vorjahren konnten auch in diesem Jahr wieder vier Gastgruppen außerhalb des Hochsauerlandkreises begrüßt werden, dieses Mal aus Lohmar-Birk, Bad Wünnenberg-Fürstenberg, Finnentrop-Ostentrop und Lennestadt-Oberelspe.

85 Gruppen und Staffeln in Reiste

Insgesamt 85 Gruppen/Staffeln stellten sich den vier Übungsteilen, bestehend aus der feuerwehrtechnischen Einsatzübung, dem Staffellauf, den Knoten und Stichen sowie dem theoretischen Fragenteil.

Alle vier Übungsteile sind mit einer maximalen Zeitvorgabe versehen und es dürfen von den Gruppen maximal 15, bei den Staffel maximal 10 Fehler gemacht werden.

Ein Blick von der Drohne auf das Übungsgelände. Foto: Feuerwehr Eslohe

Bei den Einsatzübungen stehen die Positionen des Gruppenführers und des Maschinisten immer fest. Die anderen Funktionen werden ausgelost. Ebenso entscheidet das Los, welche beiden Knoten und Stiche die Feuerwehrmänner und -frauen zeigen müssen. Der Rettungsknoten, um eine Person zu sichern oder zu bergen, ist als dritter Knoten immer gesetzt.

14 Gruppen haben eine Übung im Bereich der Technischen Hilfe gewählt und dort das Retten einer Person aus einem Brunnenschacht durchgeführt. Die anderen 71 Gruppen haben als Übung einen klassischen Löschangriff aufgebaut.

Für 128 ist es die erste Teilnahme

624 Feuerwehrleute nahmen am diesjährigen Leistungsnachweis teil – darunter 44 Feuerwehrfrauen. 128 Kameraden hatten ihre erste Teilnahme am Leistungsnachweis. Besonders erwähnungswert: Sechs Kameraden aus dem Hochsauerlandkreis haben zum 30. Mal teilgenommen, somit also an jedem ausgerichteten Leistungsnachweis.

Im Laufe des Tages machten sich u.a. Landrat Dr. Klaus Schneider, MdL Klaus Kaiser sowie mehrere Vertreter aus der Kommunalpolitik ein Bild von der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr. Zum Abschluss konnte der stellvertretende Kreisbrandmeister Werner Franke dann an 84 erfolgreiche Gruppen/Staffeln die Teilnahmeurkunde aushändigen. Lediglich eine Gruppe konnte die Vorgaben der vier Übungsteile nicht erfüllen. Werner Franke dankte der Löschgruppe Reiste für die hervorragende Vorbereitung des diesjährigen Leistungsnachweises. Der nächste Leistungsnachweis der Feuerwehren im HSK findet 2023 in der Gemeinde Hallenberg statt.

