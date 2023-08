Reister Markt, Familien-Konzert oder doch lieber Blues-Rock?

Eine Szene vom Reister Markt: Jetzt ist es wieder so weit.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Ganz schön viel los in unserer Region. Das letzte August-Wochenende bietet für euch viele Veranstaltungen rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für das Hochsauerland. Foto: Privat

Wenn es nach gebrannten Mandeln, kandierten Äpfeln, nach gebratenen Champignons und Blumenkohl im Bierteig duftet, dann ist der Start in Reiste gefallen, wird gesagt. Kirmes, Markt, Tierschauen, Live-Musik, Feuerwerk und mehr erwarten euch dieses Wochenende beim „Reister Markt“.

Hier gibt es ein großes Programm für Jedermann.„Reister Markt“, 25. bis 27. August 2023, Programmstart: freitags ab 16 Uhr, samstags ab 7 Uhr, sonntags ab 11 Uhr, 59889 Eslohe-Reiste, Parken: 5 Euro, Mehr Infos: www.reistermarkt.de

Viel Spaß für wenig Geld

Die Stadt Siegen feiert dieses Wochenende ihr Stadtfest. Chöre, Tanzgruppen, Artistik und Straßentheater und viele Bands auf fünf Bühnen warten auf euch. Schlendert über die ein-Kilometer-lange Festmeile, feiert mit und lasst euch überraschen. „Siegener Stadtfest“, Freitag, 25. August bis Sonntag, 27. August, Programm: freitags ab 18 Uhr, samstags ab 13 Uhr, sonntags ab 10.30 Uhr, Siegen Zentrum, vom Bahnhof bis zum Krönchen, kostenfrei, genaues Programm hier: www.siegener-stadtfest.de

Im Rampenlicht

Zum 25-jährigen Bestehen der „Torfabrik“ gibt es Musik von der „Andreas-Diehlmann-Band“ zu Hören. Die Band gehört zur Spitze der Deutschen Bluesszene. Mit ihrer Mischung aus Rock’n’Roll, Blues und Boogie bringen sie das Publikum zum Kochen, und sorgen dafür, dass kein Tanzbein stillsteht.„Konzert Andreas Diehlmann Band“, Samstag, 26. August, 19 Uhr, Stadthalle Meschede, Winziger Platz 10a, 59872 Meschede, Eintritt frei, um Spende wird gebeten, www.torfabrikmeschede.de

Für die Kleinen

Kommt mit eurer Familie vorbei und hört euch verschiedene Chöre an, die jeweils einen eigenen Stil haben: Ob Jugendchor oder Männerchor, alle sieben Chöre zeigen euch ihr Können. Am Nachmittag werden alle Generationen von Jung bis Alt gemeinsam singen und das Publikum musikalisch überraschen.„SommerOpenAir-Familienkonzert: Die Vielfalt des Arnsberger Chorgesangs“, Sonntag, 27. August, 16 Uhr, Open-Air vor der Festhalle, Promenade 18, 59821 Arnsberg, kostenfrei, weitere Infos im Internet, unter der Adresse: www.maennerchor-arnsberg.de

Mal was anderes

Feiern am Meiler mit großem Programm. Der Ort Berghausen hat schon eine ganze Woche Festlichkeiten hinter sich. Die letzten Tage bahnen sich an. Freitags gibt es Live-Musik mit der Band „InBetween“, samstags ein Oldtimertreffen und am Sonntag könnt ihr die Woche beim Frühshoppen ausklingen lassen. „5. Berghauser Meilerwoche“, Freitag, 25. August bis Sonntag, 27. August, Programm: freitags ab 17 Uhr, samstags ab 6 Uhr, sonntags ab 10 Uhr, Anfahrt Meilerplatz: Parkplätze zum Meilerplatz über die Einfahrt gegenüber des Hofs Schmidt, unterhalb des Landgasthof Heimkehof, kostenfrei, schuetzen-berghausen.de

