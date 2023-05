Wirtschaft in Schmallenberg boomt - Arbeitsmarkt leergefegt

Schmallenberg. „Vorsichtig positiv trotz Pandemie und Energiekrise“ - so die Bilanz der Wirtschaftsförderung Schmallenberg. Es gibt aber auch große Probleme.

Insgesamt vorsichtig positiv trotz Pandemie und Energiekrise - das ist die Bilanz der derzeitigen Lageeinschätzung der heimischen Wirtschaft und der Schmallenberger Wirtschaftsförderung „Schmallenberg Unternehmen Zukunft“ (SUZ), die Heinz-Josef Harnacke als SUZ-Vorsitzender anlässlich der diesjährigen Mitgliederversammlung im Hotel Deimann nach seinem Jahresrückblick auf 2022 ziehen konnte.

19 Millionen Euro Gewerbesteuern eingenommen

„Die Schmallenberger Unternehmen habe die Krisen bisher insgesamt gut überstanden. Kennzeichnend dafür sind die hohen Gewerbesteuereinnahmen von knapp 19 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Das ist ein Rekordergebnis für Schmallenberg“, so Harnacke. „Schmallenberg ist seit Jahren schuldenfrei, darum haben unsere Stadtvertreter die richtigen Entscheidungen getroffen und Gewerbesteuer und Grundsteuern gesenkt. Mit der Aufhebung der Kindergartenbeiträge sendet die Stadt außerdem ein gutes Signal nach außen, um Fachkräfte nach Schmallenberg zu locken“, unterstrich der SUZ-Vorsitzende.

Arbeitsmarkt leergefegt

Die Energiekrise und der Fachkräftemangel sind derzeit die größten Herausforderungen der heimischen Wirtschaft, so Harnackes Fazit. „Mit der niedrigsten Arbeitslosenquote von 2,7 Prozent in Südwestfalen ist der Arbeitsmarkt in Schmallenberg leergefegt. Leider wird zukünftig der Fachkräftemangel weiter ansteigen, da die Babyboomer ab 2025 zu einer signifikanten Zahl in Rente gehen. Laut Prognosen fehlen bis zum Jahr 2030 ca. fünf Millionen Fachkräfte in Deutschland.“

Für 2023 plant SUZ wieder interessante Veranstaltungen für Unternehmen, von Unternehmerforen, Unternehmerinnenstammtisch, Wirtschaftsgespräch bis hin zur Ausbildungs- und Jobmesse am 27. und 28. Oktober in der Stadthalle. Neben den Aufgaben der klassischen Wirtschaftsförderung wird das SUZ-Team weiterhin außerdem Unternehmensbesuche durchführen, um die aktuellen Probleme der Betriebe aufzunehmen und ihnen hilfreich zur Seite stehen.

Verstärkung im Team

Verstärkung erhält die SUZ-Geschäftsstelle dabei seit Mitte April 2023 durch Huberta Sasse, die als neue stellvertretende Geschäftsführerin ihre Kenntnisse aus Politik, Verbands- und Öffentlichkeitsarbeit einbringt.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wurden in zwei Vorträgen Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen vorgestellt. Dr.-Ing. Wolfgang Wiest, Professor für Thermische Energietechnik an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede, informierte über entsprechende Optimierungsansätze in den Betrieben. Aus der Praxis berichtete Theo Richter mit seinem Team von Richter Elektronik GmbH über die praktische Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung bei der Herstellung von Hightech-Leiterplatten in seinem Schmallenberger Unternehmen.

