Rekordsumme gesammelt: Berger Grundschüler geben Konzert

6500 Euro wollte der Musikverein „Die Caller“ für einen Instrumentensatz für die neue Bläserklasse an der Berger Grundschule sammeln. Von der gewaltigen Spendensumme, die dann innerhalb von drei Monaten zusammenkam, waren die Musiker überwältig.

Von Oktober bis Januar gesammelt

Genau 15.055 Euro kamen bei der Crowdfunding-Aktion mit der Volksbank Sauerland zusammen. Gesammelt wurde von Oktober bis Januar. Auch für die Volksbank gehört dies zu den Rekordergebnissen.

Der Musikverein Die Caller haben insgesamt 94 Unterstützer für diese Aktion begeistern können. Darunter aber auch viele Musiker und Eltern, die gleich mehrere Sammelspenden organisiert hatten. Die Bank sagt zu, dass jede Spende ab 5 Euro durch eine 5-Euro-Spende der Volksbank unterstützt wird, insgesamt waren es 6030 Euro. So kam schließlich der hohe Betrag für die Jugendarbeit zusammen.

Nun möchten die Musiker Danke sagen. Und was läge da näher, als dies durch Musik zu tun? Am 1. März findet ab 11 Uhr ein Dankeschön-Konzert im Caller Musikhaus Am Waller Bach 28 statt. Die Bläserklasse mit ihren 17 kleinen Musikern wird auftreten. Ebenso wie die Egerländer Blasmusik des Vereins. Für Getränke und Grillwürstchen ist gesorgt.

Eine Art Musik-AG

Die erste Bläserklasse der Musikkapelle „Die Caller“ hatte im September mit 16 Drittklässlern an der Berger Grundschule gestartet. Bei einer Bläserklasse handelt es sich um eine Art Musik-AG. Jeden Dienstag in der 4. Schulstunde erlernen aktuell 16 Drittklässer Klarinette, Querflöte, Trompete und Tenorhorn. Die Kinder dürfen und sollen die kindgerechten Instrumente für zwei Jahre als Leihgabe nutzen. Die erfahrenen Instrumentalpädagogen Beate Düsterhaus und Mathias Pfläging unterrichten die Kinder während des 3. und 4. Schuljahres.

I

m nächsten Herbst soll eine weitere Bläserklasse starten. Für den neuen Instrumentensatz, Unterrichtsmaterial und Zubehör benötigte der Musikverein die finanzielle Unterstützung.

Eigenen Nachwuchs ausbilden

Die Grundschüler haben so die Möglichkeit professionell, kostengünstig (der Beitrag liegt bei 25 Euro im Monat) und ohne Fahrtzeit zu einem weiteren Hobby ein Instrument zu lernen. Gleichzeitig bildet der Verein seinen eigenen Nachwuchs aus. Die Idee ist so erfolgreich, dass es in Meschede bereits die ersten Nachahmer gibt. So startet auch am Gymnasium der Benediktiner eine Bläserklasse.