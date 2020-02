Remblinghausen. Nicht nur närrisches Treiben gab es Samstag bei der Prunksitzung in Remblinghausen - sondern auch eine besondere Ehrung. Neuer Prinz proklamiert.

Remblinghausen: Neuer Prinz wird gebührend gefeiert

Nicht nur närrisches Treiben gab es am Samstag bei der Prunksitzung in Remblinghausen. Eine besondere Ehrung erhielt Elferratsmitglied Uwe Völmecke, der von Bernd Hoppe vom Bund Westfälischer Karneval mit dem Verdienstorden in Gold für seine Verdienste rund um den Karneval seit 1995 ausgezeichnet wurde.

Prinzenproklamation

Danach startete das Bühnenprogramm mit Sketchen, Büttenreden und Tänzen der Tanzgarden. Nachdem der noch amtierende Prinz Jonas aus seinem Amt entlassen war, ging es an die Prinzenproklamation. Zur Tollität der Session wurde Prinz Sebastian der 1. aus dem Hause Kramer ernannt.

Besser bekannt ist er dem närrischen Volk unter dem Namen Hango. Der feierfreudige Prinz ist ebenfalls Junggesellenfähnrich und Mitglied der Theatergruppe Remblinghausen sowie in weiteren Vereinen. Hauptberuflich ist er Meister im Garten- und Landschaftsbau bei der Firma Horst. Seine Hobbys sind sein Beruf, Freunde und seine drei Stammtische.

Narrenvolk feiert neuen Prinzen

Sein Narrenvolk begrüßte ihn auf der Bühne des Narrentempels mit einem dreifachen Picco Bello und feierte mit ihm. In der fantastisch geschmückten Schützenhalle feierten 500 Narren bis spät in die Nacht. DJ Müller sorgte für beste Unterhaltung, und auch der Gastverein, die Prinzengarde Helden vom Heldener Carnevals Club, waren begeistert. Somit war auch die 39. Prunksitzung ein voller Erfolg.