Rentner aus Bestwig fällt auf dreiste Betrüger rein

Bestwig. Ein Rentner aus Bestwig ist auf eine fiese Betrugsmasche hereingefallen. Jetzt warnt die Polizei und mahnt zur Vorsicht.

Ein Senior aus Bestwig hat am Donnerstagmorgen einen Anruf eines falschen Polizeibeamten erhalten. Ihm sei mitgeteilt worden, er solle die Polizei unterstützen, einen Mitarbeiter der Sparkasse Bestwig als Betrüger zu überführen, so die Pressestelle der echten Polizei.

Geld versteckt deponiert

Der Senior sollte Geld bei der Bank abholen und versteckt deponieren, damit die Polizei an die Fingerabdrücke des Mitarbeiters kommt. Darauf sei der Senior tatsächlich eingegangen. Er holte Geld bei der Bank und deponierte es. Die „falschen Polizisten“ versicherten dem Mann, dass er das Geld zurückbekommen würde. Am frühen Nachmittag habe es dem älteren Herrn dann gedämmert und er informierte die echte Polizei.

Immer wieder versuchen Betrüger durch verschiedene Maschen an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Die Polizei empfiehlt einmal mehr, bei derlei Anrufen misstrauisch zu sein. „Lassen Sie sich Ausweise, Namen und Dienststelle sowie weitere Dokumente in Ruhe zeigen“, so die Pressestelle. Und: „Rufen Sie im Zweifel selbst die Polizei an, auch über 110!“

