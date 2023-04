Körperkraft, Geschick, Schnelligkeit und Zusammenarbeit von Mensch und Tier sind Anfang Mai bei der NRW-Holzrückemeisterschaft am Stertschultenhof in Cobbenrode gefragt. Zwei Tage lang wird es dabei ein umfangreiches Programm geben, bei dem auch das kleinste Pferd der Welt zu sehen sein wird

Meisterschaft Riesiges Pferdespektakel am Stertschultenhof in Cobbenrode

Cobbenrode. Am Stertschultenhof in Cobbenrode findet die NRW-Holzrückemeisterschaft mit Pferden statt. Ein großes Spektakel mit einem üppigen Programm

Nach vierjähriger Pause ist der Heimat- und Förderverein Cobbenrode Anfang Mai erneut Ausrichter der „Offenen Holzrückemeisterschaft mit Pferden in NRW“. Körperkraft, Geschick, Schnelligkeit und Zusammenarbeit von Mensch und Tier sind am 6. und 7. Mai am Stertschultenhof gefragt. Mit dabei sind Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Belgien, Österreich und den Niederlanden. Auf einem speziell Parcours zeigen die Fuhrleute, wie viel Geschick notwendig ist, ihn fehlerfrei zu meistern. Bereits am Samstag geht es um 9.30 Uhr mit der Qualifikation los. Ab 9.30 Uhr am Sonntag kämpfen die Holzrücker dann um die Meisterschaft im ein- und zweispännigen Holzrücken. Gegen 16.30 Uhr werden die Sieger gekürt, die sich damit die Teilnahme an der Deutschen- und Europameisterschaft sichern.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Das Team der Stertschultenhofs hat ein umfangreiches Rahmenprogramm organisiert. So wird in einer Show eine der größten Pferderassen (Shire Horse) zu sehen sein. Das Stockmaß dieses Kaltblutpferdes beträgt bis zu 2,10 Meter. Aber auch das kleinste Pferd „Pumuckel“ mit gerade mal 50 Zentimetern Stockmaß ist in Cobbenrode mit von der Partie. Aktuell wird ein Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde angestrebt.

Gemäß dem Motto der Hoftage wird gezeigt, wie mit Pferden die land- und forstwirtschaftliche Arbeit erledigt werden kann. Hier wird z.B. mit einer durch zwei Kaltblüter angetriebenen Tretmühle Holz gesägt und gespalten. Oder es wird mit Pferden der Verlauf einer Grasernte nachgestellt. Vom Mähen über das Aufbereiten bis zum Schwaden und den Abtransport.

>>> Lesen Sie auch: Eslohe: Gemeindewald in Cobbenrode soll erlebbar werden <<<

Am Sonntag ist ab 10 Uhr außerdem die Pferdewaage Rheinland vor Ort. Jeder, der möchte, kann dann sein Tier (oder auch andere Dinge des täglichen Lebens) wiegen lassen. Young- und Oldtimerfreunde kommen an diesem Wochenende ebenfalls auf ihre Kosten. Die Oldtimerfreunde Cobbenrode veranstalten an beiden Tagen im Rahmen der Hoftage ein Treffen. Jeder, der möchte, kann seine Maschinen ausstellen. Auch hier wird es immer mal wieder eine Vorführung der alten Gerätschaften geben. Am Sonntag findet dann eine große Ausfahrt statt.

20.000 Quadratmeter großes Eventgelände

An beiden Veranstaltungstagen ist das 20.000 Quadratmeter große Eventgelände rund um den Stertschultenhof ab 9.30 Uhr geöffnet. Geben wird es dort außerdem einen Kreativmarkt, bei dem mehr als 30 Aussteller alte und neue Handwerkskunst, Backwaren, Gaumenfreuden, Handarbeiten und Gewürze präsentieren. Kaffee, Kuchen und Waffeln gibt es von den Cobbenroder Landfrauen in der großen Hofdeele. Und gegrillt wird selbstverständlich auch. Die jüngsten Besucher können unter anderem das kleinste Pferd der Welt streicheln oder mit einem fliegenden Teppich über den Platz sausen. Es gibt Planwagenfahrten, eine Hüpfburg und Kinderschminken.

Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft im Klimawandel

Das Motto der Hoftage, in dessen Rahmen die Meisterschaft stattfindet, ist in diesem Jahr die nachhaltige Land- und Forstwirtschaft im Klimawandel. Wichtige Fragen werden versucht dabei zu beantworten. Es geht etwa um das Thema Verdichtung von Waldböden. Gezeigt wird eine umweltfreundliche Aufbereitung des Waldbodens für eine Wiederbepflanzung. Das Landesforstamt NRW zeigt an einem Stand wie der Wald der Zukunft aussehen wird. Weitere Stände vervollständigen dieses Thema.

Der Eintritt ist frei. Parkplätze stehen zur Verfügung. Weitere Infos unter www.hoftage.de.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland