Roland Kaiser und Modellbahn: Die HSK-Freizeittipps

Meschede. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Wieder einmal wartet ein Feiertag auf uns, für einige geht es in ein langes Wochenende. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis für euch.

Die Freizeittipps präsentiert von Nina Kownacki. Foto: Privat

Mein Tipp für euch

Jeden Donnerstag, einen Monat lang, könnt ihr euch auf Live-Musik freuen. Die Konzertreihe „Warstein Live“ ist wieder am Start. Hier treten auf der Bühne verschiedene Cover-Bands mit regionaler Strahlkraft auf. An diesem Donnerstag kommt für euch die Band „Red Cups - 90s College Rock“ und sie lassen die Rockmusik der 90er Jahre wieder aufleben. Der Verkauf der Getränke erfolgt über Wertmarken und „Eventbecher“ für Getränke kosten 3,50 Euro pro Becher. „Warstein Live - Musik mitten in Warstein “, Donnerstag, 08., 15. und 22. Juni, ab 18 Uhr, Vorplatz der St. Pankratius Kirche, 59581 Warstein, Eintritt kostenfrei, www.stadtmarketing-warstein.de/de/unsere-stadt/warstein-live

Viel Spaß für wenig Geld

Für Kunstinteressierte: Suk Henkel, geboren in Seoul, Südkorea lädt zu ihrer aktuellen Ausstellung „Sturkopp“ in das Atelier der Fredeburger Kunst Köppe ein. Begleitet sie auf die Reise durch die Gedankenwelten eines „Sturkopps“. „Ausstellung ‘Sturkopp’ im Atelier Köppe“, u. a. Samstag und Sonntag, 15 bis 18 Uhr, oder nach telefonischer Vereinbarung, FredeburgerKunstKöppe (FKK) Atelier, Hochstraße 7, 57392 Bad Fredeburg, Kontakt: 0176 -99584651, www.fredeburgerkunstkoeppe.com

Im Rampenlicht

Roland Kaiser kommt ins Sauerland und gibt Samstag ein Konzert in Willingen. Im Rahmen seiner „Alles O.K.!“ Tour spielt er seine unvergänglichen Klassiker wie „Manchmal möchte ich schon mit dir“ oder „Joana“. „Roland Kaiser - Alles O.K.! - Open-Air ‘23”, Samstag, 10. Juni, Einlass: 18 Uhr, Beginn: 20 Uhr, Festivalgelände Sauerland Stern Hotel, Kneippwerg 1, 34508 Willingen, Tickets ab 79,90 Euro auf eventim.de, roland-kaiser-willingen.de

Für die Kleinen

Herr Bork beginnt jeden Morgen mit der gleichen Routine: Aufstehen, Anziehen, Frühstücken, Zähneputzen; doch eines Tages fehlen ihm die Worte. Zusammen mit Frau Nachbarin und dem Publikum geht er auf die Suche. Die Schauspieler des Kom‘ma-Theaters spielen und binden die Kinder bei ihrer „Mitdenk-Vorstellung“ ein. Was sind eigentlich Worte? Hat alles ein Wort? Kann man selbst Worte machen? „KiKiBü: Herr Bork sucht ein Wort“, Sonntag, 11. Juni, 15.30 bis 16.20 Uhr, Neue Aula Belecke, Pietrapaolaplatz 4, 59581 Belecke, Preis: 7 bis 12 Euro, Kartenvorverkauf: www.proticket.de, Infos: ki-warstein.de

Mal was anderes

92 Züge auf über 550 Meter Schienen sind in Grafschaft zu betrachten – und zwar bei der Modellbahn am Rothaarsteig. „Modellbahn am Rothaarsteig“, immer sonntags von 13 bis 16 Uhr, Am Stünzel 4a, 57392 Schmallenberg-Grafschaft, Eintritt: Erwachsene sechs Euro, Jugendliche bis 15 drei Euro, Kinder unter einem Meter Körpergröße kostenlos, www.mbc-schmallenberg.de

