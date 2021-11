Rotarier unterstützen „Leuchtturmprojekt“ am Mescheder aki

Meschede. Der Rotary Club Meschede-Warstein hat sich in Meschede ordentlich ins Zeug gelegt und am aki mitgeholfen. Grundlage ist eine lange Partnerschaft.

Unter der Präsidentschaft von Kreisdirektor Dr. Klaus Drathen hat sich der Rotary Club Meschede-Warstein mit einem zweitägigen „Hands-on-Arbeitseinsatz“ beim aki in Meschede wieder einmal mächtig ins Zeug gelegt. Der aki ist ein offener Kinder- und Jugendtreff mit Abenteuerspielplatz am Lanfertsweg 21 in Meschede. Er wird von der Diakonie Ruhr-Hellweg in Arnsberg geführt. „Ein Leuchtturmprojekt“, wie die Rotarier betonten.

Mit mehr als 20 Mitgliedern wurden an zwei Wochenendtagen unter „Bauleitung“ von Christian Padberg und Erich Jürgens mehrere Aktionen umgesetzt. Dazu gehörten die Einfassung des Beachvolleyballfeldes mit neuen Rundhölzern und der Austausch des Sandes. Darüber hinaus wurde ein gebrauchter Baustellencontainer der Stadt Meschede aufgestellt, der künftig als Spiele- und Werkzeuglager dienen wird.

Grünschnitt bis zur Autobahn

Eine weitere Hauptaufgabe bestand darin, den überfälligen Grünschnitt hin zur Autobahn durchzuführen inkl. Freischneiden des so wichtigen Bachlaufs rund um das Gelände der aki-Anlage. Damit ist der nutzbare Bereich wieder größer geworden, so Peter Ogrodowski, Leiter des aki. Aus den abgesägten Ästen wurde eine Benjeshecke als Totgehölz angelegt. Insekten, kleine Säugetiere und Frösche nutzen diese Hecke als Rückzugsort.

Eine weitere etwas kleinere Grünschnittaktion wird noch im November folgen. Unterstützt wurden die rotarischen Freunde durch begeisterte Kinder und Jugendliche, die fast täglich dort spielen und lernen. Zum Abschluss wurden Waffeln gebacken und Köstlichkeiten vom Grill serviert.

Der Rotary-Club Meschede-Warstein ist beim aki schon eine feste und berechenbare Größe geworden. Seit mehr als 12 Jahren begleitet er aktiv die Aktivitäten des Kinder- und Jugendzentrums im Lanfertsweg. Seinerzeit haben die Clubfreunde über 5 Jahre hinweg geholfen, das Gelände umzugestalten und es durch den Bau eines Kleinfeld-Fußballplatzes und der Schaffung des jetzt renovierten Beachvolleyballfeldes für die Kinder attraktiver zu machen.

Holzkisten für die Außenaktivitäten

Neue Holzsitzplätze im Halbkreis rund um das Feuer sind heute der Mittelpunkt bei den Außenaktivitäten. Aber auch Mathekisten wurden mit Hilfe des Clubs angeschafft und die Aktion „Lesen Lernen“ wurde ins Leben gerufen. Die Rotarier Padberg und Jürgens haben stellvertretend für den Rotary Club Meschede-Warstein versprochen: „Wir kommen wieder - schon bald“.

