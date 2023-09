Rund um Meschede: Warnung vor lokal extremem Unwetter

Meschede. Das schöne Wetter trügt noch: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor möglichen Unwettern, die sich rund um Meschede entwickeln können.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung für die Region rund um Meschede herausgegeben: Demnach entwickeln sich ab dem Dienstagabend, 12. September, gebietsweise Gewitter mit Unwettergefahr, dabei seien lokal extreme Unwetter durch Starkregen nicht ausgeschlossen.

Gewitter kommen ab dem späten Nachmittag

Von Nordwesten nähert sich eine Kaltfront, davon wird die sehr warme und zunehmend feuchte Luftmasse über Deutschland allmählich ausgeräumt und durch kühlere Meeresluft ersetzt. Nordrhein-Westfalen gerät laut Deutschem Wetterdienst dabei zunehmend in den Einflussbereich der Ausläufer eines nach Norwegen ziehenden Tiefs. Am Dienstag wurden morgens im Nordosten Schauer und Gewitter in Verbindung mit Starkregen bei 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit erwartet, kleinkörniger Hagel und stürmische Böen um 70 km/h waren möglich. Vereinzelt konnte auch heftiger Starkregen mit Mengen über 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit hinzukommen.

>>> Lesen Sie hier: Meschede: Was aus den Plänen für einen Radweg am Hennesee wird <<<

Am Nachmittag entsteht vorübergehend eine kurze Wetterberuhigung. Ab dem späten Nachmittag oder Abend von Südwesten bildet sich laut DWD eine erneut auflebende Gewitteraktivität: Bis zum Mittwochmorgen sind demnach teils starke Gewitter mit Starkregen von 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie stürmische Böen um 70 km/h (aus Südwest wahrscheinlich.

Heftiger Starkregen in Südosthälfte von NRW

Vor allem in der Südosthälfte von NRW sei vereinzelt auch heftiger Starkregen zwischen 25 bis 40 Litern in kurzer Zeit oder 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter in mehreren Stunden, größerer Hagel mit zwei bis drei Zentimeter großen Körnern sowie schwere Sturmböen bis 100 km/h möglich. Der Deutsche Wetterdienst warnt: Lokal ist extrem heftiger Starkregen mit Mengen zwischen 60 und 90 Liter pro Quadratmeter in mehreren Stunden nicht ausgeschlossen. Die Warnung gilt in der Zeit von 22 Uhr am Dienstag bis 3 Uhr am Mittwoch.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland