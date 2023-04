Ausbruch Salamanderpest in Eslohe ausgebrochen: Was nun wichtig ist

Eslohe. In Eslohe ist die Salamanderpest ausgebrochen. Was beim Ausflug in den Wald nun unbedingt beachtet werden sollte.

Nachdem bereits im Jahr 2022 im Raum Arnsberg die Salamanderpest bestätigt worden ist, ist sie nun aktuell auch im Raum Eslohe ausgebrochen. Das hat die Bezirksregierung mitgeteilt.

Nach Hinweis einer Wanderin seien etwa 40 tote Feuersalamander östlich von Eslohe-Büemke aufgefunden worden, bei denen die Salamanderpest zweifelsfrei nachgewiesen wurde. Mit dem positiven Befund aus Eslohe ist der Pilz nunmehr in zwei Kommunen des Hochsauerlandkreises labortechnisch nachgewiesen.

Bei der Salamanderpest handelt es sich um eine Hauterkrankung, die durch den Pilz „Batrachochytrium salamandrivorans“ (Bsal) hervorgerufen wird. Die Pilzerkrankung befällt ausschließlich Amphibien (Schwanzlurche) - Feuersalamander sind jedoch besonders schwer betroffen. Für andere Tiere oder den Menschen besteht keine Gesundheitsgefahr.

Hinweise der Bezirksregierung

Der Pilz, so die Bezirksregierung, sei durch den internationalen Tierhandel von Asien nach Europa gelangt und breite sich seit Jahren von der Eifel her in NRW aus.

Die Bezirksregierung Arnsberg bittet aus aktuellem Anlass bei Ausflügen in den Wald darum, Folges zu beachten:

1. Bleiben Sie (und auch Ihr Hund) bei Spaziergängen durch den Wald auf den Wegen.

2. Idealerweise desinfizieren Sie vor und nach Ihrem Besuch in der Natur Ihr Schuhwerk.

3. Melden Sie tote Salamander, aber berühren Sie die Tiere nicht.

Mehr Informationen gibt es unter unter https://www.bra.nrw.de/-509.

