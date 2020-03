Winkhausen. Felix Weber von der Hofküche Deimann in Winkhausen hat seinen Stern verteidigt. In Wahrheit, so sagt der Koch, habe ich jetzt schon drei Sterne.

Ute Tolksdorf

Michelin hat sich dazu zwar wegen des Coronavirus entschieden, die Präsentation und Sterneverleihung des Guide Michelin Deutschland 2020 in Hamburg abzusagen, trotzdem bekommen die Sterneköche natürlich ihre Auszeichnung. Für die Region eine wichtige, positive Nachricht: Felix Weber von der Hofstube Deimann in Winkhausen hat seinen Stern verteidigt.

Er erfährt die gute Nachricht von der Redaktion. Der 30-jährige Koch war zur Zeit der Preisverleihung mit seiner zweijährigen Tochter im Kindergarten - zum Eingewöhnen. Er freut sich über die Bestätigung seiner Arbeit, sagt aber auch: „Ein zweiter Stern wäre schon schön gewesen.“ Drei Sterne allerdings, die wolle er gar nicht haben. „Das wäre eine zu große Belastung für die Familie.“

Nah am Menschen. Sternekoch Felix Weber (Bildmitte) kocht hier mit Teilnehmern des Projektes „Kostbarkeiten“ der Palliativabteilung der DRK-Kinderklinik. Foto: DRK-Kinderklinik

Michelin-Tester kam aus Belgien

Weber erinnert sich natürlich an den Tester, einen Belgier, der anonym in der Hoftstube Platz genommen hatte. „Er hat sich erst am nächsten Morgen zu erkennen geben, aber ich hatte auch schon so ein Gefühl.“ Das Gericht, das er damals gerade neu gekocht hatte, ein Kaisergranat-Tartar, habe er mittlerweile noch immer weiter verändert. „Das ist bei mir immer so“, erklärt er. „Wir sind nur ein kleines Team, da werden nicht alle Gerichte vorgekocht, ich überlege sie mir, koche sie und verändere sie dann auch noch, wenn mir etwas nicht so gut gefällt.“ Dabei lege er Wert auf besonders hochwertige und saisonale Zutaten Ausschließlich regionale Produkte aus dem Sauerland zu nehmen, sei dagegen schier unmöglich.

Der Sterne-Koch bietet in der Hofküche sein Sechs-Gänge-Menue an, à la carte zu essen sei in dem kleinen Restaurant mit seinen wenigen Tischen und dem direktem Kontakt zum Küchen-Team - fast wie in einem Wohnzimmer - nicht möglich. Dabei arbeite er eher „puristisch“. Er sei auch sonst gerade heraus, betont er. „Schau liegt mir nicht so. Ich lasse lieber die Produkte sprechen.“

Sehr zufrieden mit Deimann als Arbeitgeber

Dass er Winkhausen mit seinem Stern verlässt - danach sieht es zurzeit nicht aus. Er sei sehr zufrieden. „Es gefällt mir super hier. Die Familie Deimann ist ein toller Arbeitgeber. Sie lässt mir alle Freiheiten. Es liegt nur an mir, mich weiterzuentwickeln.“

Weber ist aber sicher, dass der zweite Stern nicht unerreichbar in der Ferne liegt. „Kollegen, die selbst zwei oder drei Sterne haben, haben mir das schon bestätigt.“ Das ist wichtig für den jungen Koch. „Ich bin selbst mein größter Kritiker.“ Und ein Familienmensch. Erwischt haben wir den jungen Vater, als er gerade für Frau und Kinder kocht. Es gibt Dicke Bohnen, Mettwurst und Salzkartoffeln für seine Lieben. Ein zweiter Stern? „Eigentlich habe ich ja schon drei: meine Frau und meine beiden Töchter!“, sagt er.

