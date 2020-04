Scheibe an Bushaltehäuschen in Meschede eingeworfen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen: Die Scheibe eines Bushaltehäuschen in Meschede ist zerstört werden.

Meschede. Hinweise an die Polizei: In Meschede haben Unbekannte die Scheibe eines Bushaltehäuschens mit einem Stein zerstört.

Mit einem Stein haben unbekannte Täter die Scheibe eines Bushaltehäuschens am Busbahnhof an der Le-Puy-Straße in Meschede zerstört.

Die Tatzeit liegt nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Dienstag, zwischen 1 Uhr und 6.10 Uhr. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt.

Zeugen werden gebeten sich mit den Beamten in Meschede unter 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.