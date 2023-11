Meschede Drei Männer geraten vor einer Gaststätte in Brilon in Streit. Es kommt zur Schlägerei. Am Ende ist ein Mescheder verletzt.

Ein 35-jähriger Mescheder ist am Montag gegen 14.15 Uhr durch zwei bislang unbekannte Männer in Brilon verletzt worden. Vor einem Imbiss an der dortigen Gartenstraße waren die drei Personen nach Angaben der Polizei zunächst in Streit geraten.

Im weiteren Verlauf kam es zu Schlägen und Tritten. Der 35-Jährige ist in einem Krankenhaus behandelt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 0291 -90200 bei der Polizeiwache in Meschede zu melden.

