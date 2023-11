Polizei Schlägerei unter Schülern am Mittag in Eslohe

Eslohe In Eslohe ist eine Gruppe von Jugendlichen aneinandergeraten. Nach einer Prügelei in der Schulstraße ermittelt nun die Polizei.

In Eslohe ist es am Mittwochmittag, 8. November, zu einer handfesten Auseinandersetzung an der Schulstraße gekommen. Nach Angaben der Polizei waren sieben Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren zunächst in Streit geraten. Die Hintergründe dafür seien zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Im weiteren Verlauf war es dann laut Polizei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zwei 13-Jährige seien dabei leicht verletzt worden. Ein Rettungswagen war im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Dabei geht es zum einen um Ermittlungen wegen möglicher Körperverletzungen. Ermittelt werden dabei aber auch Hintergründe der Auseinandersetzung.

