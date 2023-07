Schließung? „Herz über Kopf“ in Meschede sagt klares Nein

Meschede. Viele Geschäfte in Meschede haben zuletzt geschlossen. Die Gastronomie „Herz über Kopf“ wird nicht dazu gehören. Es gibt eine Stellungnahme dazu.

Im April 2022 erfolgte die Eröffnung: Brasserie und Cafébar „Herz über Kopf“ mitten in der Fußgängerzone von Meschede, im ehemaligen Café Frings. Seitdem betreiben die Inhaber Iris und Stephan Schürmann sowie Oliver Hautmann die Gastronomie erfolgreich. Doch zuletzt, so stellten sie fest, machten Gerüchte die Runde. Daher haben sie sich zu einer Stellungnahme entschlossen.

Unterschiedlichste Ecken

„Wir melden uns in eigener Sache bei euch: Uns wird seit einigen Tagen aus den unterschiedlichsten Ecken mit den verschiedensten Begründungen zugetragen, dass wir unser HüK schließen werden! Wir wissen, dass Gerüchte immer ihre Runde machen - aber für unsere vielen treuen Gäste, die uns täglich darauf ansprechen, sehen wir uns in der Pflicht das klarzustellen: NEIN - wir schließen nicht!“, hieß es am Dienstagnachmittag in einem Posting, das sich über Facebook verbreitete. HüK ist die Abkürzung für „Herz über Kopf“.

Mehr noch, die Inhaber betonten: „Im Gegenteil - wir arbeiten weiterhin kreativ für euch und erweitern ständig unser Angebot und unsere Aktivitäten! Wir freuen uns auf viele tolle Gäste und gemeinsame Stunden!“ Die Stellungnahme garnierten sie symbolhaft mit Leckereien aus dem Angebot, von Torten über Brezeln bis zu verschiedenen Getränken.

Schließungen im Einzelhandel

Meschede war zuletzt von zahlreichen Schließungen in der Innenstadt betroffen, dabei handelte es sich allerdings um Einzelhändler, die aufgegeben hatten. Andere dagegen behaupten sich weiterhin und wissen, womit sie in der Stadt punkten können. Und in der Gastronomie war dagegen mit dem griechischen Lokal Poseidon kürzlich sogar eine Neueröffnung zu vermelden.

