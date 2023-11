Schloss geknackt: E-Bike morgens in Meschede entwendet

Meschede Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen: In Meschede ist ein E-Bike gestohlen worden. Die Täter kamen in den Morgenstunden.

Ein Fahrad ist am Donnerstag im Zeitraum zwischen 8.20 Uhr und 8.45 Uhr in der Straße Am Hohlweg in Meschede entwendet worden. Der oder die unbekannten Täter knackten das Schloss des E-Bikes und nahmen es mit. Nun wird das schwarze Fahrrad des Herstellers Lapierre, Modell Overvolt gesucht.

Zollfahndung: Razzia bei Martinarea Honsel in Meschede

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland