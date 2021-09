Schmallenberg: 19-Jähriger baut Unfall mit zwei Promille

Schmallenberg. Ein 19-Jähriger aus Schmallenberg kam in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der Fahrbahn ab. Er hatte knapp zwei Promille im Blut.

Am Samstag gegen 3:55 Uhr meldete ein Zeuge ein unfallbeschädigtes Auto an einer Baustelle in der Leißestraße in Bad Fredeburg. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Fahrer des PKW in der Nähe angetroffen werden.

Der 19-jährige Schmallenberger befuhr zuvor die B 236 von Oberkirchen in Richtung Gleidorf, als er von der Fahrbahn abkam und möglicherweise eine Schutzleitplanke touchierte. Ohne den Schaden zu melden, flüchte der junge Mann vom Unfallort. Ein Atemalkoholtest, der direkt vor Ort durch die Beamten durchgeführt wurde, ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Führerschein des Schmallenbergers wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

