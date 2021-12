Schmallenberg: Ärzte im Ruhestand im Einsatz gegen Corona

Schmallenberg/Düsseldorf. Impfungen über Impfungen. Viele Ärzte helfen zur Zeit mit, Corona-Schutzimpfungen zu verteilen. Wie sieht es bei Ärzten im Ruhestand hier aus?

Wer in diesen Tagen bei einem Hausarzt anruft, um zum Beispiel einen normalen Termin zu vereinbaren, kommt oft schlecht durch. Viele Menschen wollen sich im Moment impfen lassen, die Nachfrage ist enorm hoch und so ist auch der Druck bei den Ärzten.

Ein Leser schickte jetzt daraufhin einen Brief an diese Redaktion. Die Aussage: Jeder Arzt werde im Moment gebraucht werden, um den großen Ansturm an Impflingen zu bewältigen. Könnten da nicht auch Ärzte im Ruhestand mithelfen? Er habe recherchiert und es gebe sieben Ärzte, die sich im Ruhestand befinden, in Schmallenberg. „Hätten sie nicht eine indirekte Pflicht zu helfen?“, fragt er.

Ärzte im Ruhestand dürfen nicht selbst tätig werden

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales beantwortet diese Frage wie folgt: „ Die Coronavirus-Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums sieht als Voraussetzung für die Impfung vor, dass Ärztinnen und Ärzte einen regelhaften Praxisbetrieb ausüben. Da dies auf Ärztinnen und Ärzte im Ruhestand in der Regel nicht zutrifft, gelten sie nicht als Leistungserbringer im Sinne besagter Verordnung.“ Aus diesem Grund sei es Ärzten im Ruhestand nicht möglich, eine Anbindung an das Impfquotenmonitoring des RKI zu erhalten. Ebenso sei es ihnen nicht möglich, Impfstoff gegen Corona zu bestellen. Dennoch sei die Unterstützung von Ärztinnen und Ärzten im Ruhestand für die Impfkampagne von besonderer Bedeutung. „Je mehr Akteurinnen und Akteure das Impfgeschehen aktiv unterstützen, desto schneller kommen wir voran“, heißt es weiter.

>>> Lesen Sie auch: Der Kampf gegen den Verkehrslärm im Oberen Lennetal geht weiter <<<

Wer Arzt im Ruhestand ist und helfen möchte, kann sich unmittelbar an den Kreis oder die kreisfreie Stadt wenden. So könnten diese Mediziner als Honorarkraft oder ehrenamtlich Impfstellen oder mobile Impfangebote unterstützen. „Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass sie sich von den Kreisen und kreisfreien Städten für die Durchführung von Impfungen beauftragen lassen. Ergänzend dazu besteht die Möglichkeit, sich an die zuständige Kassenärztliche Vereinigung zu wenden und über diese im Impfgeschehen eingesetzt zu werden.“

Martin Reuther, Pressesprecher des Hochsauerlandkreises weiß, dass Ärzte, die eigentlich schon im Ruhestand sind, sich an Impfaktionen des Kreises beteiligen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland