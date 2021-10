Schmallenberg: Arbeiten im Spa-Bereich im Hotel Deimann

Sabrina Kraft ist gelernte Kosmetikerin und leitet den Spa-Bereich vom Hotel Deimann. In unserem Interview erzählt sie, was sie an ihrem Beruf so liebt.

Schmallenberg. Sabrina Kraft arbeitet im Hotel Deimann im Spa-Bereich. Was sie dort schon alles erlebt hat, erzählt sie im Interview

Sabrina Kraft hat sich ihren Traum verwirklicht: Nach ihrer Ausbildung zur Kosmetikerin hat sie begonnen, im Romantikhotel Deimann im Spa-Bereich zu arbeiten. In unserer Serie „Wir sind Tourismus“ stellt die Schmallenberger Redaktion jeden Samstag Menschen vor, die in der Region im Tourismus tätig sind. Diesen Samstag beantwortet Sabrina Kraft unsere Fragen und erzählt, warum sie es liebt, im Tourismus zu arbeiten.

Wie sind Sie zum Tourismus gekommen?

Sabrina Kraft Ich bin gelernte Kosmetikerin und hatte schon während meiner Ausbildung den Wunsch danach, in einem Spa-Bereich eines Hotels zu arbeiten. So bin ich im Hotel Deimann gelandet. 2018 habe ich mein Fernstudium „Wellness-und Spamanagement“ abgeschlossen. Seitdem leite ich gemeinsam mit meiner Kollegin Lara Drockner den Spa-Bereich

Welche Aufgaben haben Sie?

Ich bin im Hotel Deimann für den Spa-Bereich zuständig. Meine Aufgaben sind die Organisation und Planung von innerbetrieblichen Abläufen wie zum Beispiel Dienstplanung, Arbeitsabläufe, Bestellungen, aber eben auch die Buchungsabwicklung mit den Gästen an der Spa-Rezeption und vorab per Telefon oder E-Mail.

Was macht Ihnen an Ihrem Job solche Freude?

Die meiste Freude bereitet mir, wenn wir es als Team geschafft haben, unsere Gäste glücklich zu machen und sie ihre Behandlungen im besten Fall schon für den nächsten Aufenthalt buchen.

Wie haben Sie die Corona-Zeit und den Lockdown wahrgenommen?

Das Schwierigste am Lockdown war, nicht zu wissen, wann es weitergeht. Unsere Branche war ja besonders hart betroffen. Trotzdem hat man natürlich die freie Zeit versucht zu genießen, gerade die freien Wochenenden. Dass wir letztes Jahr die komplette Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel frei hatten, war sicherlich einmalig. Wir konnten zwar ab März wieder mit unseren Azubis üben und haben alles auf Vordermann gebracht, aber ein Hotel ohne Gäste fühlte sich irgendwie unwirklich an.

Welchen Ort empfehlen Sie Gästen am liebsten?

Am liebsten empfehle ich den Gästen natürlich unseren Spa. Aber auch die Natur. Ich bin selbst gerne draußen und unser Hotel liegt an so vielen schönen Wanderwegen, die man als Gast unbedingt entdecken sollte.

Wenn Sie selbst Urlaub machen: Wo fahren Sie dann hin?

Am liebsten ans Meer, vor allem da ich die letzten zwei Jahre in Deutschland verbracht habe. Ansonsten fahre ich gerne ins Warme. Wanderurlaube waren die letzten Jahre aber auch immer dabei.

Urlaub in Schmallenberg ist schön, weil...?

...die Region vielfältig, weitläufig, gepflegt und ländlich ist. Urlauber schätzen sicher auch die Ruhe unserer Region. Ich glaube als Einheimische sehen wir das alles vielleicht schon gar nicht mehr.

Gab es schon Prominente, die Sie hier in Schmallenberg bewirtschaftet haben?

Hin und wieder haben wir auch mal Gäste da, die aus Funk und Fernsehen bekannt sind. Spontan erinnere ich mich daran, dass direkt nach der WM 2014 ein Fußballspieler aus der damaligen Nationalmannschaft bei uns zu Gast war.

Können Sie eine ganz besondere Geschichte erzählen, die Sie niemals vergessen können?

Nach so vielen Jahren hier im Hotel könnte ich ein ganzes Buch schreiben. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich abends nach Feierabend mit einer Kollegin das halbe Hotel auf den Kopf gestellt habe, um die Goldkette eines Gastes wiederzufinden. Solche Dinge vergisst man natürlich nicht so schnell.

Ich arbeite gern mit Urlaubern und Gästen, weil...?

...kein Tag wie der andere ist. Der Alltag im Hotel ist schon etwas Besonderes. Wir haben sehr viele Stammgäste, die regelmäßig kommen und es ist immer wieder schön, bekannte Gesichter zu sehen. Ich liebe es einfach einen Teil dazu beizutragen, dass sich Menschen bei uns wohl fühlen.

Was wünschen Sie sich für Schmallenberg und die Region?

Ich würde mir wünschen, dass der Bekanntheitsgrad als Reiseziel erhöht wird und die Region auch bei jüngeren Gästen bekannter und beliebter wird. Es wäre schön, wenn es etwas mehr Leben in der Stadt geben würde.

Wenn Sie -Geld spielt eine Rolle- eine Sache ändern könnten in Schmallenberg, was würden Sie tun?

Ich würde dafür sorgen, dass die Landschaft und die gepflegten Dörfer so erhalten bleiben, wie sie sind. Gerade der Einzelhandel und die kleinen Geschäfte in Schmallenberg sollten weiterhin bestehen bleiben. Außerdem würde ich mich um eine etwas bessere Autobahnverbindung kümmern.

Zur Person

Sabrina Kraft ist 33 Jahre alt und lebt und arbeitet in Schmallenberg. Im Hotel Deimann ist sie Leiterin des Spa-Bereichs.

Das Romantik- und Wellnesshotel Deimann bietet seinen Gästen verschiedene Wellness- und Freizeitangebote zum Entspannen und Erleben.