Schmallenberg: Ausstattung mit Photovoltaik geht voran

Schmallenberg. Im Haushalt für das kommende Jahr hat die Stadt Schmallenberg jetzt Geld für die Ausstattung von städtische Gebäuden mit Photovoltaik eingeplant.

Im Haushalt 2022 der Stadt Schmallenberg werden 1,5 Millionen Euro für die Ausstattung der städtischen Gebäude mit Photovoltaik veranschlagt. Auch auf dem Neubau des alten Feuerwehrgerätehauses in Bad Fredeburg ist eine solche Anlage bereits vorgesehen. Der Gestaltungsbeirat hat der Installation bereits zugestimmt.

Wie die UWG jetzt in einer Pressemitteilung betont, habe sie „seit zehn Jahren immer wieder versucht, dieses Thema anzuschieben. Stets gab es von Verwaltungsseite Bedenken in Bezug auf Aussehen oder Statik, schreibt Fraktionsvorsitzender Stefan Wiese, „was letztlich zur Tatenlosigkeit führte.“

Aussehen und Gewicht habe sich im Laufe der Jahre verbessert

Mittlerweile hätten sich die Photovoltaikanlagen, sowohl was das Aussehen als auch was das Gewicht betrifft, deutlich verbessert. Wiese: „Sie passen sich dem Ortsbild besser an und sind deutlich leichter als in der Vergangenheit.“ Er ist überzeugt: Den entscheidenden Grund, jetzt auf quasi alle städtischen Gebäuden Photovoltaik anzubringen, habe aber zweifellos der 90-prozentige Landeszuschuss geliefert.

Wiese betont: „Jetzt muss alles sehr schnell gehen. Die Planung muss noch in 2021 stehen, der Bau muss in 2022 erfolgen.“ Wichtig sei, dass man mit der Installation auch überall Stromspeicher baue, „weil die erzeugte elektrische Energie primär in den Gebäuden selbst verbraucht werden soll, was vor allem bei einem Gebäude wie dem Sauerlandbad nicht schwer fallen sollte.“

Insgesamt hatten 27 Ratsmitglieder dem Haushalt zugestimmt, es gab vier Gegenstimmen (Grüne und Die Partei) und drei Enthaltungen (UWG).