Schmallenberg: Brücken werden abgerissen und neu gebaut

Das städtische Bauamt hat eine Priorisierung vorgenommen, welche Brückenbauwerke in den nächsten Jahren erneuert werden müssen. Im Dezember 2018 wurden daraufhin an drei heimische Ingenieurbüros erste Planungsaufträge für den Ersatzneubau von drei Brücken in Arpe, Nierentrop und Twismecke vergeben. „Die Planungen und Vorbereitung der Ausschreibungen befinden sich in der Schlussphase, so dass nun vorgesehen ist, die öffentlichen Ausschreibungen zeitnah auf den Markt zu geben, um dann Anfang 2020 erste Bauaufträge vergeben zu können“, heißt es dazu von der Stadtverwaltung.

Übersicht zu den Maßnahmen

Die Brücke in Arpe in Fahrtrichtung Herschede zeigt deutliche Schäden an Überbau und Widerlager, entspricht nicht mehr dem Stand der Technik „und ist aufgrund des schlechten Zustandes bereits seit einiger Zeit mit einer Tonnenbeschränkung versehen“. Eine Sanierung lohne wirtschaftlich nicht. Daher soll die Brücke vollständig abgebrochen und durch eine neue Konstruktion ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich nach einer ersten Kostenschätzung auf rund 170.000 Euro.

Ersetzt werden soll ebenfalls die Brücke in Nierentrop- sie überführt dort die Verbindungsstraße der beiden Ortschaften über die„Ilpe“. „Die Brücke zeigt deutliche Schäden am Überbau und den Widerlagern in Form von starken Abplatzungen durch Korrosion an den Stahlträgern sowie Ausspülungen und Ausbrüchen an den Widerlagern.“ Sie soll ebenfalls abgebrochen werden. Die durchfahrbare Breite beträgt zukünftig 4,90 Meter. Die Kosten werden auf rund 140.000 Euro geschätzt.

Die Brücke in Twismecke - sie überführt die Verbindungsstraße zwischen Twismecke und Nierentrop/Kirchilpe über die „Ilpe“. Auch dort wurden Mängel festgestellt: „Die Stahlbetonträger,auf denen die Brückenplatte aufgelagert ist, weisen starke Abplatzungen auf.“ Auch dort soll eine komplett neue Brücke gebaut werden. Die Kosten für Abbruch sowie für den Neubau des Bauwerks belaufen sich nach einer ersten Kostenschätzung auf rund 120.000 Euro.

Mittel im Haushalt bereitgestellt

Im Haushaltsentwurf 2020 sind für die Maßnahme „Brückensanierungskonzept“ 300.000 Euro vorgesehen. Die Beauftragung der Brückenbauwerke wird Anfang Januar 2020 erfolgen. Zur Sicherstellung der Finanzierung ist seitens der Kämmerei beabsichtigt, die auf der Haushaltsstelle im Jahr 2019 verfügbaren Restmittel per Übertragung in das Jahr 2020 zu übertragen, „da 2019 keine Brücken im Stadtgebiet saniert wurden“, so der Technische Beigeordnete Andreas Dicke.