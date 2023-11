Schmallenberg: Bücher-Profi stellt exklusive Geheimtipps vor

Michael Schikowski hat 2022 in der Buchhandlung Frey in Attendorn einige besondere Bücher vorgestellt. Nun kommt er nach Schmallenberg.

Schmallenberg. Michael Schikowski ist Literatur-Experte. Er stellt besondere Neuerscheinungen in Schmallenberg vor. Darunter einige Überraschungen.

Ein Text bekommt im Wandel der Zeit eine andere Lesart. Die Worte sind zwar die gleichen geblieben, der Inhalt jedoch verändert seine Wirkung. Nicht, weil es der Autor beabsichtigt hätte – sondern, weil die Umstände es verlangen. „Die Dürre“ und „Die Flut“ von J.G. Ballard sind in den 70er-Jahren erschienen – als dystopische Science-Fiction-Romane. Die Werke drehen sich um die Auswirkungen von ­Klimakatastrophen auf die Menschen. Ein Thema, das heute kaum aktueller sein könnte. „Man liest es nur nicht mehr als fernes Science-Fiction-Szenario“, erklärt Michael Schikowski, Literaturexperte aus Köln. „Die Werke sind an einem herangerückt, auf eine Weise, dass sie nun wirklich unheimlich sind.“

Nicht die Besteller

„Die Dürre“ und „Die Flut“ sind zwei Bücher, die Michael Schikowski am 22. November mit nach Schmallenberg bringen wird. Dort wird der Literaturprofi, der aus dem Deutschlandfunk oder aus Fachzeitschriften wie dem Börsenblatt sowie dem Buchmarkt bekannt ist, diverse Werke vorstellen. Es sind nicht die Spiegel-Bestseller, die in jeder Buchhandlung zu finden sind – es sind viel mehr feinsäuberlich ausgesuchte Raritäten, die neu erschienen sind oder eine Wiederauflage erleben. Ein Potpourri quer durch die Genres und Themen, Geheimtipps für feinsinnige Literaten, die das Besondere abseits der Masse schätzen. Für Bücherliebhaber, die geistreiche Unterhaltung suchen. Für Vertreter der Wissenskultur, die nach historischen Fakten streben, die selbst sie noch überraschen. Und auch für Bücherneulinge, die sich entführen lassen möchten – in Themen wie das Klima, Macht, Fortschritt oder auch Migration.

Michael Schikowski hat 2022 in der Buchhandlung Frey in Attendorn einige besondere Bücher vorgestellt. Foto: Verena Hallermann

Mit „Galgenmann“ von Maya Binyam stellt Michael Schikowski eine spannende Erzählperspektive vor. Die Autorin schreibt über einen Mann – genauer gesagt über einen Amerikaner, der aus Afrika stammt. Nach vielen Jahrzehnten möchte er zurück, seinen Bruder besuchen. Die Autorin nimmt ihre Leser mit auf diese Reise. Doch irgendwas ist seltsam, irgendwie fremd. Der Leser beginnt, sich zu wundern. Die Dinge in der Erzählung tauchen auf, verschwinden genauso plötzlich wieder – wie im Traum. Und tatsächlich. Es ist eine Geschichte, die im Kopf des Protagonisten spielt. Er ist nämlich gar nicht unterwegs, sondern liegt im Koma. „Es ist ein besonderes Buch“, so Michael Schikowski. „Auf dem ersten Blick hat es nichts mit Migration zu tun. Beim genaueren Hinsehen aber schon. Denn vermutlich ist das der Zustand der Migration.“

„Macht und Fortschritt“ ist ein Sachbuch von Daron Acemoglu und Simon Johnson. Es geht um den technischen Fortschritt und die Frage nach der Ausbeutung. Wer schöpft den Erfolg eigentlich aus? Profitiert die Allgemeinheit oder sind es eher Gruppierungen, eine kleine Elite, die sich damit die Taschen voll machen? Michael Schikowski greift ein Beispiel aus dem Buch heraus, um das Thema näher zu erläutern. An den Zuflüssen zum Rhein des Bergischen Landes standen Mühlen. Diese Mühlen wurden von den Klöstern und Kirchen betrieben. Also nicht von einem Müller. „Das heißt, dieser technologische Fortschritt wurde ausgebeutet von Klöstern und Kirchen“, sagt Michael Schikowski. „Deswegen hatten die das Geld, um eine Kathedrale zu bauen.“ In Großbritannien, so zitiert Schikowski weiter aus dem Buch, ist den Menschen sogar verboten worden, zuhause Getreide zu mahlen. „Wissen Sie, wie sie das durchgesetzt haben?“, fragt der Kölner. „Die sind in die Häuser gegangen und haben den Menschen die Mühlsteine weggenommen.“

Gemütlicher Abend: Bei der Vorstellung von Büchern mit Michael Schikowski. Foto: Verena Hallermann

Es sind nicht nur schwere Bücher mit komplexen Themen, die Michael Schikowski ausgewählt hat. Manche Werke sind auch einfach schön – und wecken Erinnerungen. So wie die Abenteuer-Serie von Enid Blyton. Geschichten, die einige der heutigen Erwachsenen in ihrer frühen Jugend regelrecht verschlungen haben. „Das sind Bücher, bei denen den Menschen das Herz aufgeht“, findet Michael Schikowski. „Also nicht für die Jugendlichen. Jugendliche von heute stellen sich eher die Frage, warum haben die kein Handy.“ Wobei es durchaus auch junge Leute gebe, die im Bewusstsein des Vergangenen lesen, ergänzt der Experte. Insgesamt sei es aber viel mehr als eine Kinder-Reihe. Enid Blyton erzählt hier die Geschichten eines tollen Teams. Das Besondere ist aber vor allem: Bei der Neuauflage handelt es sich um eine exklusive Sammel-Edition – für Nostalgie-Liebhaber. Genauer gesagt ist es ein Nachdruck der englischen Originalausgaben – mit deutlich mehr Illustrationen als in den früheren deutschen Ausgaben.

>>> Informationen zum Termin

Die Buchvorstellung von Michael Schikowski findet am 22. November in der Buchhandlung WortReich in Schmallenberg, Oststraße 4, statt. Es sind rund 20 ausgewählte Bücher, die er in gemütlicher Atmosphäre vorstellt. Die gesamte Liste finden Sie unter www.immer-schoen-sachlich.de. Uhrzeit: Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr. Begrenzte Anzahl an Plätzen (20 Personen), Anmeldung erbeten telefonisch unter 02972 / 5157, per Mail: schmallenberg@wortreich-meschede.de oder direkt in der Buchhandlung). Die Veranstaltung ist ein Projekt im Rahmen der WP-Partner-Kooperation mit der Buchhandlung WortReich.

