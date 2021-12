Schmallenberg: Das ist der neue Wachleiter der Polizei

Schmallenberg. Die Polizeiwache Schmallenberg bekommt einen neuen Wachleiter. Wer es ist und wo er her kommt. Das sind die Details.

„Ich bin jetzt schon seit zweieinhalb Monaten hier und ich fühle mich sehr wohl“, sagt Ludger Rath. Er wird neuer Wachleiter in Schmallenberg. Sein Vorgänger Albrecht Saßmannshausen wechselt nach Winterberg. Er hatte erst Anfang dieses Jahres seine Stelle in Schmallenberg angetreten: „Albrecht Saßmannshausen kommt aus Medebach, es war sein großer Wunsch in Winterberg eingesetzt zu werden“, erläuterte Landrat Dr. Karl Schneider, der den neuen Wachleiter zusammen mit Bürgermeister Burkhard König und Polizeidirektor Klaus Bunse willkommen hieß.

Neuer Wachleiter möchte erst einmal in Schmallenberg bleiben

Ludger Rath ist 50 Jahre alt und wohnt in Olsberg, dort kommt er auch gebürtig her. Nach Stationen in Köln, Meschede, Sundern und zuletzt Brilon folgt jetzt das Schmallenberger Sauerland: „Ich habe auch erstmal vor hier zu bleiben. Man weiß nie, was das Leben bringt, aber ich bin mit dieser Stelle sehr zufrieden“, sagte Rath. Er war auch schon vier Jahre Pressesprecher der Polizei des Hochsauerlandkreises, daher kennt ihn auch Polizeidirektor Klaus Bunse gut: „Ludger Rath wird nicht nur Wachleiter, sondern auch als Regionalleiter tätig sein.“

Auch Bürgermeister König freut sich auf die Zusammenarbeit: „Hier in Schmallenberg gibt es kurze Wege, ein Griff zum Telefon und schon kann man sich austauschen.“ Er wies auf bevorstehende Aufgaben und Herausforderungen, wie den Einsatz gegen den Motorradverkehrslärm oder Corona-Kontrollen, hin: „Aber ich bin optimistisch, dass wir das meistern werden.“

Standort ist wichtig für die Stadt

„Die Polizeiwache hier in Bad Fredeburg ist eine von sieben im ganzen Hochsauerlandkreis. Es ist wichtig, dass diese Wachen gesichert werden und die Polizei in der Fläche präsent ist“, erläutert Landrat Dr. Schneider noch.

