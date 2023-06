Schmallenberg: Die Vorfreude aufs Schützenfest steigt

Schmallenberg. Die Schmallenberger Schützen feiern von Freitag bis Montag, 23. bis 26. Juni, ihr Hochfest. Alle Termine im Überblick.

Die Vorfreude steigt. Das diesjährige Schmallenberger Schützenfest steht vor der Tür.



Wann wird gefeiert: von Freitag bis Montag, 23. bis 26. Juni.





Wer regiert: Marie Dinkel und Nico Hardebusch sind das Schmallenberger Königspaar, Susanne Toll und Johannes Hardebusch regieren als Vitekönigspaar.

Was sind die Höhepunkte: Los geht es am Freitag um 19.30 Uhr mit dem Jungschützenschießen an der Stadthalle. Am Samstag werden um 17.15 Uhr die Majestäten abgeholt, um 18 Uhr beginnt der Feldgottesdienst an der Kapelle Auf dem Werth, anschließend ist Kranzniederlegung, ca. 21 Uhr ist Ordensverleihung mit Jungschützenproklamation und um 22 Uhr der Große Zapfenstreich. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert an der Stadthalle, um 15.30 Uhr ist Großer Festzug mit Abholen der Majestäten aus der Valentinschule an der Wormbacher Straße und Vorbeimarsch am Hofstaat an der Oststraße 59 gegenüber der Kirche, anschließend Konzert vor und in der Stadthalle. Um 17.15 Uhr sind die Ehrung der Jubelmajestäten, anschließend Mitgliederehrungen, um 17.45 Uhr folgt der Königstanz, um 18.15 Uhr der Kindertanz.

Der Montag startet um 9.15 Uhr mit dem Antreten aller Züge an der Stadthalle mit anschließendem Vogel- und Geckschießen, ebenfalls an der Stadthalle. Ab ca. 13 Uhr folgt das Frühschoppen in der Stadthalle mit Proklamation der neuen Majestäten.





Besonderheiten: Die Festmusik am Samstag, Sonntag und Montag gestaltet der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bamenohl. An den Festzügen beteiligen sich zusätzlich: Stadtkapelle Schmallenberg, Blasorchester Nordenau Oberkirchen, Tambourcorps Schmallenberg, Tambourkorps Grafschaft, sowie das Tambourcorps Fredeburg. Am Samstag- und Sonntagabend wird die Tanzmusik von der Band des Bamenohler Musikzuges „Brass Fire“ dargeboten.

