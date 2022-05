Schmallenberg: Einbruch in Kunstschule und Kirche

Schmallenberg. Im Schmallenberger Stadtgebiet haben sich zwei Einbrüche ereignet. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Im Kutscherweg in Schmallenberg sind zwischen Montag, 9. Mai, und Donnerstag,12. Mai, Unbekannte in die Kunstschule eingebrochen. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet und beschädigt. Am Freitagnachmittag wurde dann in Berghausen zwischen 16.20 Uhr und 16.45 Uhr der Opferstock der Kirche aufgebrochen und entwendet.

>>> Lesen Sie auch: Reisetherapeutin blickt auf Schmallenberg <<<

Die Polizei Schmallenberg sucht nach Hinweisen: 02974 / 90 200.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland