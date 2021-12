Polizei Schmallenberg: Einbruch in Schnellimbiss – Zeugen gesucht

Schmallenberg. Unbekannte sind in einen Schnellimbiss in Schmallenberg eingebrochen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Unbekannte haben versucht in einen Schnellimbiss in der Wehrstraße in Schmallenberg einzubrechen. Der Vorfall muss im Zeitraum von Sonntag 22 Uhr und Montag 5.50 Uhr stattgefunden haben.

Die Täter scheiterten bei dem Versuch eine Fensterscheibe mit einem Ziegelstein einzuwerfen. Wer Hinweise hat, richtet sich bitte an dei Polizei Schmallenberg: 02974 / 96940 3811.

