Schmallenberg: Erneute B236-Sperrung für Motorräder geplant

Seit Ende Oktober ist die Testphase abgeschlossen: Die B 236 ist aktuell für Motorradfahrer wieder offen. Seit Mitte Juli galt dort ein Verbot für Motorradfahrer an Wochenenden und Feiertagen in Richtung Albrechtsplatz - für die Anwohner war das eine echte Erleichterung, sagte Theo Mester, der an der Straße wohnt, zuletzt im Gespräch mit dieser Zeitung: „Es ist deutlich besser geworden mit dem Lärm.“ Jetzt zieht auch Bürgermeister Bernhard Halbe ein erstes Fazit - und sagt, wie es an der Strecke weitergehen soll.

Rückgängige Unfallzahlen

„Fest steht: Wir haben unser Ziel erreicht. Die Unfallzahlen auf der Strecke sind zurückgegangen. Bis auf einen Unfall - und dabei handelte es sich um einen Fahrer, der sich nicht an die Beschilderung gehalten hat - waren keine weiteren Unfälle zu verzeichnen“, so Halbe. Positiv habe es sich auch auf die Lärmbelästigung der Anwohner ausgewirkt. Der anhaltende Lärm durch Raser war auch einer der ausschlaggebenden Gründe, warum es überhaupt zu der Maßnahme gekommen war, die der Bürgermeister angeordnet hatte.

Die Lärmsituation zuvor - gerade in den Sommermonaten - sei nicht mehr tragbar gewesen. „Wir haben jetzt vor Ort eine Lärmminderung erreicht, ohne dass es an anderer Stelle untragbar geworden ist“, betont der Bürgermeister dazu. Er wisse aber auch, dass durch die Sperrung insgesamt mehr Motorradfahrer durch den Luftkurort Westfeld gefahren seien - auch habe es immer wieder einige Fahrer gegeben, die das Verbot ignorierten (wir berichteten).

Ein möglicher Grund dafür: Eine Ausweichstrecke über Nordenau war für eine Straßensanierung im Sommer ebenfalls gesperrt. „Wir müssen jetzt schauen, wie sich der Motorradverkehr verteilt, wenn alle Strecken - auch die über Nordenau - wieder offen ist“, so Halbe. Deswegen ist in diesem Jahr eine erneute Sperrung geplant, „allerdings schon ab April“. Die Sperrung gilt erneut in Richtung Albrechtsplatz an Wochenenden und Feiertagen - und dauert wieder bis Ende Oktober.

Die ausführlichen Ergebnisse der Testphase sollen bald auch noch einmal im und nach der nächsten Sitzung des Bezirksausschusses in Westfeld vorgestellt werden. Die nächste Sitzung findet im Februar statt - „da sind natürlich auch Anwohner herzlich eingeladen“, so Halbe. Sein abschließendes Fazit: „Sehr positiv.“

Keine erneute Sperrung in Westfeld

Zeitgleich mit der Sperrung der B 236 wurde auch in dem Luftkurort eine Sperrung für Lkw eingerichtet. Dort habe sich die Lage in den Sommermonaten spürbar verbessert, sagte Bezirksausschussvorsitzender Dietmar Albers im letzten Gespräch mit dieser Zeitung.

Eine erneute Sperrung ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht geplant: „Diese wurde aufgrund der Straßenarbeiten in Nordenau eingerichtet“, sagt Halbe dazu. Jetzt soll geschaut werden, wie sich der Verkehr - auch der Schwerlastverkehr - auf die vier offenen Strecken (Sorpetal, B 236, Westfeld, Nordenau) verteilt.

>>> Weitere Informationen:

- Die nächste Sitzung des Bezirksausschusses Oberkrichen-Westfeld findet am 12. Februar um 18.30 Uhr im Gasthof Schneider in Westfeld statt.

- Im Anschluss, gegen 19.30 Uhr, findet eine offene Bürgerversammlung statt, in der es auch um die Themen „B236“ und „Verkehr in Westfeld“ gehen soll. Dazu sind alle betroffenen und interessierte Bürger herzlich eingeladen.