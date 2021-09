Schmallenberg: Es sind noch Jugendfördergelder vorhanden

Für so einen Ausflug sind noch Gelder vorhanden: Hier ist eine Jugendgruppe im Rahmen des Sommerferien-Programms des Jugendamtes der Stadt Schmallenberg beim 3D-Minigolfen.

Bad Fredeburg. Die Stadt Schmallenberg hat noch Fördergelder für Jugendarbeit zur Verfügung. Diese Projekte und Träger können Gelder beantragen.

Es sind noch Fördergelder des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ verfügbar. Das wurde bei der Sitzung des Jugendhilfeausschuss der Stadt Schmallenberg klar. Das Aktionsprogramm wurde von Bund und Ländern im Juni 2021 ins Leben gerufen, um Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach der langen Zeit der Einschränkungen während der Pandemie Gelegenheiten zum „sozialen Lernen“ und Erholungsangebote zu ermöglichen.

Die Stadt Schmallenberg bekommt in diesem Jahr einen Betrag in Höhe von 31.860 Euro und im nächsten Jahr sind es 63.721 Euro. Von diesem Geld sollen nicht nur Angebote der Jugendarbeit gefördert werden, sondern auch Angebote der sozialen Arbeit an Schulen und der Jugendsozialarbeit im Übergang von Schule und Beruf. Der Bewilligungsbescheid legt fest, dass 70 Prozent für die Schul- und Jugendsozialarbeit genutzt werden sollen und 30 Prozent für Jugendarbeit und Jugendferien. Um die Mittel zeitnah einsetzen zu können, wurde Ende August eine Sozialarbeiterstelle ausgeschrieben. „Diese Stelle konnten wir bis jetzt noch nicht besetzen“, berichtet Ludger Frisse vom Jugendamt Schmallenberg.

Noch Fördergelder übrig

Weiter kann ein Anteil des Geldes von freien Trägern der Jugendhilfe in Anspruch genommen werden. Ludger Frisse vom Jugendamt Schmallenberg: „Wir haben schon von einigen Trägern Anfragen zur Förderung von Freizeitangeboten erhalten, aber es wäre noch Geld für weitere Anträge vorhanden.“ So hat zum Beispiel die Jugend-Feuerwehr einen Ausflug ins Fort Fun unternommen und bekommt dafür anteilig jetzt eine Förderung. Für den Jugendtreff Schmallenberg ging es zum Bogenschießen. Das Jugendamt Schmallenberg erlangt durch eine einstimmige Abstimmung die Entscheidungsbefugnis über die Verwaltung des restlichen Fördergelds.