Schmallenberg: Falke mit Marketing-Preis ausgezeichnet

Schmallenberg/Hagen. Das Schmallenberger Unternehmen Falke hat den Marketing-Preis des Marketing-Clubs Südwestfalen gewonnen. Das hat mehrere Gründe.

Der Marketing-Preis #30 des Marketing-Club Südwestfalen geht in diesem Jahr an das Unternehmen Falke aus Schmallenberg. Die rund 230 Mitglieder starke Marketing-Community überreichte den Preis im Rahmen des Jahresevents vor rund 300 Besuchern am Dienstag, 19. September, in der Stadthalle Hagen.

Mit der FALKE KGaA wird eine der wenigen Endverbrauchermarken unserer Region mit Weltgeltung ausgezeichnet. Der Spezialist für Strümpfe und Strickbekleidung wurde 1895 als kleiner Handwerksbetrieb in Schmallenberg gegründet. Seitdem hat sich das Familienunternehmen zu einem international agierenden Premiumunternehmen entwickelt. Heute ist die Marke FALKE in mehr als 60 Ländern rund um den Globus vertreten.

FALKE kommuniziert seine Marke mit dem Zusatz „Germany 1895“ und setzt damit konsequent auf Herkunft und Tradition. Bedingungslose Qualität, über Jahrzehnte entwickelte und verfeinerte Handwerkskunst und ständige Innovation sind die Kernwerte der Marke. Diese Verbindung von Tradition und Dynamik zeichnet FALKE aus und setzt die Marke klar vom Wettbewerb ab.

Sportsponsorings und Co-Brandings mit starken Marken wie der Deutschen Lufthansa stärken das Markenbewusstsein in den Köpfen der Verbraucher. In dem Claim „With you every step“ kommt der Anspruch der Marke zum Ausdruck, Menschen in allen Phasen ihres Lebens mit hochwertigen, innovativen und modernen Produkten zu begleiten, von jung bis alt, im Büro, in der Freizeit, auf Reisen und beim Sport.

Motive der Marke FALKE finden sich in internationalen Mode- und Lifestyle-Titeln wie „Vogue“, „Elle“ und „Instyle“. Mit überraschenden und teils avantgardistischen Motiven gelingt es dem Unternehmen, aus dem Strumpf ein unverzichtbares modisches Accessoire zu machen.

FALKE produziert weit über 90 Prozent seiner Produkte in eigenen Werken und sichert so regionales Knowhow für künftige Generationen. Sozial verantwortliches Handeln, Umwelt- und Tierschutz gehören schon immer zum Selbstverständnis des Unternehmens. FALKE wurde dafür bereits vor Jahrzehnten ausgezeichnet – u.a. für besonders umweltverträgliche Produkte.

In dem Schmallenberger Traditionsunternehmen sind gegenwärtig die vierte und fünfte Familiengeneration in der Geschäftsleitung tätig. FALKE steht damit wie kaum eine andere Marke der Region für erfolgreiches familiengeführtes Unternehmertum „Made in Südwestfalen“.

