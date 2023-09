Schmallenberg: Freikarten für Bon-Jovi-Tribute-Band

Die Jungs von „New Jersey“ treten im Habbels in Schmallenberg auf.

Schmallenberg. Die Band „New Jersey“ tritt in Schmallenberg im Habbels auf. 30 Jahre Musikgeschichte von Bon Jovi wird performed. Unsere Zeitung verlost Karten.

Die Jungs von „New Jersey“ sind am Samstag, 23. September, zurück im Habbels in Schmallenberg.

„Erlebt eine dreißigjährige Musikgeschichte von Bon Jovi, performed von fünf überzeugenden Musikern mit authentischen Arrangements und einem kaum vom Original zu unterscheidenden Frontmann“, schreiben die Veranstalter. New Jersey sind Gewinner des „Hessen Rockt“-Coverband-Contests 2011 und gelten als die beste Bon-Jovi-Coverband dieser Zeit.

Unterstützt werden sie in Schmallenberg von „The Rustics“, einem Groove-Rock Trio, das seit 25 Jahren auf den Bühnen unterwegs ist. „Taucht ein in ihre mitreißende Atmosphäre und spürt die ungebrochene Leidenschaft, während sie euch in eine fesselnde Welt der Rockmusik entführen, die gekonnt zwischen Alternativen und dem kraftvollen Sound der 70er Jahre balanciert“, versprechen die Veranstalter weiter.

Kartenverlosung

Einlass um 20 Uhr, Beginn ist um 21 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 17 Euro. Unsere Redaktion verlost 3x2 Karten. Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Habbels“ und seinem Namen im Textfeld bis Freitag, 22. September, 12 Uhr, an: gewinnspiel-schmallenberg-westfalenpost@funkemedien.de

