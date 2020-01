Im Anschluss an die Verleihung wurde gemeinsam mit Unterstützung durch Siegfried Hunker und Christian Bröker, Stadtforst, symbolisch ein weiterer Baum, eine Esskastanie, auf dem Schulgelände eingepflanzt.

Schmallenberg. Drei Projekte für den Klimaschutz und für die Umwelt werden in Schmallenberg ausgezeichnet. Mit der Baumpflanzaktion gewinnt das Gymnasium.

Schmallenberg: Gymnasium gewinnt Klimaschutzpreis

Auch 2019 hat die Stadt Schmallenberg gemeinsam mit innogy wieder den innogy Klimaschutzpreis mit einem Preisgeld von 2.500 Euro ausgelobt. Er wird für Leistungen verliehen, die den Klima- und Umweltschutz in besonderem Maße verbessern. Gefragt waren kreative Ideen, modellhafte Produkte und Verfahren sowie persönliches Engagement zum Vorteil für die Umwelt. Die Jurymitglieder waren sich einig, dass es in diesem Jahr drei Gewinner geben soll. Im Rahmen einer Juryentscheidung wurden folgende Projekte ausgezeichnet:



1. Preis (1.250 Euro): Städtisches Gymnasium Schmallenberg mit dem Projekt:„Baumpflanzaktion“. Das Projekt des Städtischen Gymnasiums Schmallenberg gewinnt den innogy Klimaschutzpreis 2019, „da mit dem pflanzen der Bäume ein großer Teil für den Klimaschutz getan wurde.“ Des Weiteren sollte die große Beteiligung der Schüler und das besondere Engagement der drei Projektinitiatorinnen gewürdigt werden.



2. Preis (750,00 Euro): Familienzentrum Bödefeld mit dem Projekt:„Kindercafé“. Das Projekt „stellt einen ganzheitlichen Ansatz zur Müllvermeidung und Einsparung von CO2 dar. Durch den Einkauf in Geschäften vor Ort werden örtliche Strukturen unterstützt und unnötige Autofahrten vermieden.“ Auch die Verwendung von saisonalen Lebensmitteln spare CO2 ein. Weiterhin werde den Kindern eine gesunde und ausgewogene Ernährung nahe gelegt und der Fleischkonsum reduziert.



3. Preis (500 Euro): Städtischer Kindergarten Bracht mit dem Projekt:„Wiederverwertung von Verpackungen“. Auch das Projekt des Städtischen Kindergartens wurde von der Jury als positiv aufgefasst. „Hier wird versucht, das Beste aus einer derzeit unvermeidbaren Situation zu machen, indem der Verpackungsmüll, der durch die Lieferung der Mahlzeiten anfällt, in Form von Deko oder Aufbewahrungsbehältern wiederzuverwerten anstatt ihn einfach zu entsorgen.“ Das Grundproblem des Verpackungsmülls liege nicht in der Hand des Kindergartens und eine Lösung dessen wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.