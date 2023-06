Schmallenberg: Hendrik Wüst zu Gast bei Falke und Fraunhofer

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wird am Donnerstag, 1. Juni, zu Gast in Schmallenberg sein.

Schmallenberg. Ministerpräsident Hendrik Wüst wird am 1. Juni zu Gast in Schmallenberg am Fraunhofer Institut und bei der Firma Falke sein. Die Details.

Ministerpräsident Hendrik Wüst wird am Donnerstag, 1. Juni, nicht nur den den Laborneubau am Fraunhofer Institut in Grafschaft feierlich eröffnen, sondern auch die Firma Falke in Schmallenberg besuchen und sich unter anderem bei einem Rundgang einen Eindruck von Arbeit und Produktion des Familienunternehmens verschaffen.

Das Fraunhofer IME in Schmallenberg freut sich, zur feierlichen Eröffnung des Labor-Großbaus Ministerpräsident Hendrik Wüst MdL begrüßen zu dürfen. Nach 10-jähriger Planung- und Bauzeit kann das 6 000 Quadratmeter große Laborgebäude in Grafschaft in Betrieb genommen werden, wodurch das Institut für aktuelle und kommende Herausforderungen in der Forschung für Nachhaltigkeit gut aufgestellt ist und der Standort für Mitarbeitende und die Region gesichert wird.

Feierliche Eröffnung des Neubaus

Am 1. Juni 2023 begeht das Institut die feierliche Eröffnung des Gebäudes, zu der neben zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auch Hendrik Wüst MdL, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen als Grußwortgeber gewonnen werden konnte.

Die Fraunhofer-Gesellschaft München wird durch Herrn Prof. Dr. Axel Müller-Groeling, Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft e.V. für Forschungsinfrastrukturen und Digitalisierung vertreten. Neben ihnen sprechen Prof. Dr. Tanja Schwerdtle, Vizepräsidentin des Bundesinstituts für Risikobewertung, und Tatjana Sikuljak, BASF SE - Vice President Regulatory Science -Agricultural Solutions.

Grußwort als Vertreter der Universitäten

Prof. Dr. Ulrich Rüdiger, Rektor der RWTH Aachen University, sendet zur Feierlichkeit ein digitales Grußwort als Vertreter der Universitäten.

Das Fraunhofer IME mit seinen inzwischen fast 430 Mitarbeitenden betreibt am seit 1959 bestehenden Standort Schmallenberg sowie an den Standorten Aachen, Münster und Gießen anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung in den Bereichen Landwirtschaft, Bioökonomie, Chemie sowie Umwelt- und Verbraucherschutz. Ziel des Forschungsbereichs Angewandte Oekologie in Schmallenberg ist es, Risiken synthetischer und biogener Stoffe für Umwelt und Verbraucher zu erkennen, zu bewerten und somit letztendlich zu minimieren.

Mehr als 30 000 Mitarbeitende

Die Fraunhofer-Gesellschaft mit Sitz in Deutschland ist die weltweit führende Organisation für anwendungsorientierte Forschung. Mit ihrer Fokussierung auf zukunftsrelevante Schlüsseltechnologien sowie auf die Verwertung der Ergebnisse in Wirtschaft und Industrie spielt sie eine zentrale Rolle im Innovationsprozess. Als Wegweiser und Impulsgeber für innovative Entwicklungen und wissenschaftliche Exzellenz wirkt sie mit an der Gestaltung unserer Gesellschaft und unserer Zukunft.

Die 1949 gegründete Organisation betreibt in Deutschland derzeit 76 Institute und Forschungseinrichtungen. Mehr als 30 000 Mitarbeitende, überwiegend mit natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, erarbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 2,9 Milliarden Euro. Davon fallen 2,5 Milliarden Euro auf den Bereich Vertragsforschung.

