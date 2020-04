Schmallenberg: Kulinarische Wanderung abgesagt

Die Kulinarische Wanderung in Niedersorpe aus dem vergangenen Jahr.

Schmallenberg/Niedersorpe. Sie ist ein Magnet für hunderte Wanderfreunde: Die kulinarische Wanderung. In diesem Jahr fällt sie aus, der nächste Termin steht bereits fest.

„Der Vorstand hat aufgrund der besonderen Umstände und Vorgaben einstimmig beschlossen, die Veranstaltung für dieses Jahr abzusagen“ - damit fällt auch die kulinarische Wanderung in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer, wie der SGV Niedersorpe mitteilt.

Die kulinarische Wanderung hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem Höhepunkt für viele Wanderfreunde aus Schmallenberg und Umgebung entwickelt. In diesem Jahr, am 31. Mai, hätte die Wanderung bereits zum 16. Mal stattgefunden - mit dem traditionellen Start um 11 Uhr auf Müllers Hof, anschließend auf einer Strecke von 11,5 km rund um das Bundesgolddorf Niedersorpe.

Unterhaltung am Streckenrand

Herrliche Aussichten auf Berge und Täler, dazu zahlreiche Stände und Zwischenstopps mit Leckereien, Getränken und Snacks aus der Region. Mit dabei gewesen wären

das Eiscafé San Remo,

Gustav Frielinghausen,

das Hotel Deimann,

Gasthof Droste,

Bea’s Flammkuchen,

Café Bistro Heimes,

Landgasthof Seemer,

Partyservice Gierse.

Dazu Musik und Unterhaltung am Streckenrand - all das wird es in diesem Jahr nicht geben. Einen Ausweichtermin werde es ebenso nicht geben, die nächste kulinarische Wanderung werde erst wieder Pfingsten 2020 stattfinden - „dann hoffentlich bei voller Gesundheit und gutem Wetter“, wie der Vorstand der SGV Abteilung Niedersorpe mitteilt.

