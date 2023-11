Schmallenberg: Mann lässt Hund auf Zeugen los

Schmallenberg Nach einem Wortgefecht hat ein Mann seinem Hund den Maulkorb entfernt und ihn auf einen Zeugen losgelassen. Das ist bislang bekannt.

In Schmallenberg kam es am Montag, 20. November, zu Streitigkeiten im Bereich eines Feldweges zwischen Schmallenberg und Gleidorf. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 17 Uhr ein bislang unbekannter Mann sowie eine ebenfalls unbekannte Frau in ein Wortgefecht. Beide Personen führten jeweils einen Hund an der Leine. Hinweise auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen diesen Personen liegen der Polizei bislang noch nicht vor.

Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und versuchte schlichtend einzugreifen. Nach aktuellem Ermittlungsstand entfernte der bislang unbekannte Mann den Maulkorb seines Hundes und ließ ihn mit einem Kommando von der Leine. Der Hund biss den Zeugen daraufhin in seine Oberbekleidung. Der Hundehalter schlug außerdem auf den Zeugen ein und verletzte ihn dadurch leicht.

Der Geschädigte flüchtete von der Örtlichkeit und verständigte die Polizei. Der Hundehalter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 180 Zentimeter groß, hagerer Körperbau, kurze rote lockige Haare, blasse Haut. Bei dem Hund soll es sich höchstwahrscheinlich um einen dunklen Boxer-Mischling gehandelt haben. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht derzeit Zeugen, die weitere Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Bad Fredeburg unter der Telefonnummer 02974-90200 entgegen.

