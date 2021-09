Schmallenberg: Moped geklaut – Polizei bittet um Hinweise

Schmallenberg. Im Zeitraum zwischen Dienstag und Sonntag wurde ein Moped entwendet. Die Polizei Schmallenberg bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen dem Dienstag, dem 2. und Sonntag, dem 5. September, wurde ein Moped von einem Discounterparkplatz in der Bahnhofstraße entwendet. Bei dem Kleinkraftrad handelt es sich um ein gelbes Fahrzeug der Marke QINGQI mit dem Versicherungskennzeichen 761 - LPR. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland