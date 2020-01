Schmallenberg. Manipulationen auf Ausweisen und Pässen kann die Stadt Schmallenberg jetzt mit den Prüfgeräten schneller erkennen - und so Betrug verhindern.

Schmallenberg: Neue Technik gegen gefälschte Ausweise

Mit einem Erlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen haben die Meldebehörden im Hochsauerlandkreis flächendeckend Geräte zur Überprüfung von Ausweisen und Pässen erhalten - damit können diese auf ihre Echtheit geprüft werden. „Fälschungen und Manipulationen können wir so besser und deutlich schneller erkennen. Niemand soll sich durch falsche Identitäten Leistungen erschleichen oder einer Strafverfolgung entziehen können“, sagt Martin Dornseifer, Standesamtsleiter in Schmallenberg.

Und: „Ich glaube, dass man mit dem neuen Gerät aktuell an die 100 Prozent der Fälschungen erkennen kann - und auch dagegen vorgehen kann.“ Schmallenberg war eine der ersten Städte mit einem solchen Gerät. Bereits vor Erlass des Innenministeriums hatte die Stadt ein Prüfgeräte von der Bundesdruckerei aus eigenen Haushaltsmitteln angeschafft. In Benutzung war es zunächst noch nicht. Seit Herbst 2019 gibt es dank finanzieller Unterstützung des Landes nun ein zweites Gerät im Rathaus. Auch in Meschede ist die neue Methode bereits im Einsatz.

Der Hintergrund

Das NRW-Innenministerium stellte für die Maßnahme insgesamt 1,8 Millionen Euro bereit. Konkret stellt NRW den Städten und Gemeinden einen Pauschalbetrag, gestaffelt nach Größe der Kommune bereit. Gemeinden bis 100.000 Einwohner erhalten eine einfache Pauschale, Gemeinden bis 250.000 Einwohner einen zweifachen Pauschalbetrag und ab 250.001 Einwohner einen dreifachen Pauschalbetrag. Kommunen im HSK kommen so auf einen Pauschalbetrag von 4000 Euro - der die Anschaffung eines Geräts ermöglichen.

Mit einem roten Kreuz werden falsche/gefälschte Informationen und Bereiche angezeigt. Foto: Laura Handke

„Darin enthalten ist aber beispielsweise auch eine Schulung des Personals durch Mitarbeiter der Bundesdruckerei oder die Wartung der Geräte“, erklärt Martin Dornseifer.

Eine ständige Aktualisierung soll durch regelmäßige Updates des neuen Systems gewährleistet werden. Mit Abschluss der Schulung der städtischen Mitarbeiter wurden beide Geräte in der Stadtverwaltung in Betrieb genommen.

Das Gerät

Das neue Gerät überprüft deutsche und internationale Ausweise durch Auslesen der integrierten elektronischen Chips sowie anhand ihrer Sicherheitsmerkmale.

„Der Ausweis wird einfach auf das Gerät aufgelegt, beide Seiten werden geprüft“, erklärt Martin Dornseifer. In einem Prüfprotokoll wird nur Sekunden später angezeigt, ob es sich um einen gefälschten oder echten Ausweis handelt. „Das Gerät erkennt, wenn nur einzelne Sicherheitsmerkmale gefälscht sind und zeigt genau an, wo der Fehler liegt“, so Dornseifer weiter.

Beispielsweise können Schriftzeichen gefälscht sein, oder das Foto ist nicht richtig digital hinterlegt, die Prüfziffern des Dokuments werden über einen speziellen Algorithmus geprüft. „Es ist unglaublich viel möglich“, erklärt Dornseifer. Überprüft werden hauptsächlich ausländische Ausweise - bei jedem Mitbürger der sich in Schmallenberg an- oder ummeldet.

Keine rückwirkende Prüfung

Rückwirkend können die Dokumente nicht mehr geprüft werden. Bei einigen ist eine Prüfung mit dem Gerät beispielsweise auch gar nicht möglich: In einigen Ländern sind beispielsweise noch Papierdokumente gängig, auf denen keine Sicherheitsmerkmale hinterlegt sind. „Aber auch da haben wir Methoden“, weiß Dornseifer. Es gebe beispielsweise eine extra elektronische Lupe und eine UV-Lampe, um die Echtheit solcher Ausweise zu überprüfen.

Ein gefälschtes Dokument ist bislang in Schmallenberg noch nicht aufgetaucht, sagt Martin Dornseifer. Aber auch dann wissen die städtischen Mitarbeiter, wie sie vorgehen müssen. „Das Prüfprotokoll würden wir an die Polizei weiterleiten oder die Polizei sofort hinzuziehen“, so Dornseifer.