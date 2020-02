Schmallenberg. Krankenkasse verspricht mehr Service und besseres Ambiente in den neuen Räumen in Schmallenberg - mit innovativem Arbeitsplatzkonzept.

Schmallenberg: Neues Kundencenter in Weststraße eröffnet

Ab sofort bietet die AOK Nordwest ihren Kunden in Schmallenberg und Umgebung einen noch besseren Service. Nach intensiver Planung und Gestaltung haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitskasse in Schmallenberg ihr neues Kundencenter an der Weststraße 39 bezogen, in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort.

Andere Räume inzwischen zu klein

Im Rahmen einer Feierstunde erfolgte die offizielle ‚Schlüsselübergabe‘ von Innenarchitekt Meik Terrahe an Frank Simolka, Unternehmensbereichsleiter Kunde & Markt. „Wir legen weiterhin den Fokus auch auf die persönliche Kundenberatung“, sagte Simolka. Der Umzug war erforderlich, da die bisherigen Kundenberatungsräume an der Weststraße 3 inzwischen zu klein geworden waren. Auf über 200 Quadratmetern bieten die Geschäftsräume im Erdgeschoss Kunden und Mitarbeitern ein angenehmes und modernes Ambiente: Zeitgemäße, helle und freundliche Räume sorgen für eine angenehme Atmosphäre.

Innovatives Arbeitsplatzkonzept

„Hier in Schmallenberg haben wir innovative Arbeitsplatzkonzepte für modernes und zeitgemäßes Beraten und Arbeiten geschaffen“, sagte der für das Sauerland verantwortliche AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider. Die Mitarbeiter haben in ihren Büros ergonomische Arbeitsplätze mit Sonnen- und Schallschutz. Für die Kunden sind die Geschäftsräume barrierefrei zu erreichen. Eine Kinderspielecke lädt die kleinen Besucher mit digitalen Spielen zum Verweilen ein.

„Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit unseren Versicherten“, so Schneider. Dafür stehen insgesamt sechs Fachkräfte in Schmallenberg bereit. Bürgermeister Bernhard Halbe: „Für die Menschen hier in unserer Stadt freue ich mich, dass die AOK hier in Schmallenberg ihr Beratungsangebot deutlich erweitert hat.“

Wer sich die neue AOK in Schmallenberg anschauen möchte, ist während der Öffnungszeiten montags bis mittwochs von 8.30 bis 17 Uhr, freitags bis 16 Uhr und donnerstags sogar bis 18 Uhr willkommen.