Ina Kuss öffnet im Advent zusätzlich zum Café auf dem Schultenhof in Winkhausen jetzt auch das Antik-Lädchen in den alten Praxisräumen ihrer Mutter. Dort kann man in antiken Gegenständen von Ronny Kuss-Peisker und Ina Kuss stöbern und sie natürlich auch erwerben.