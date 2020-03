Schmallenberg. Bei Essenslieferungen an Kindergärten und Offene Ganztagsschulen in Schmallenberg entsteht viel Plastikmüll. Alternativen gibt es nicht.Die Pläne

Es gab Kritik an der Cook & Chill-Essenslieferung an die Kindergärten und Offenen Ganztagsschulen (OGS) in Schmallenberg - denn dabei entsteht viel Plastikmüll. Deswegen wurde eine Umstellung auf ökologisch/hygienisch vertretbare Einweg- oder Mehrwegsysteme gefordert. Diese ist aber nicht so einfach umsetzbar. Vorerst soll deswegen am aktuellen Verfahren festgehalten werden. Neue Erkenntnisse könnte es im Sommer des Jahres geben, kündigte der Erste Beigeordnete Burkhard König an.

Der Hintergrund

Die „Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft“, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt, beliefert die städtischen Kindergärten und fünf Offene Ganztagsschulen/Gruppen mit Mittagessen. Das Essen wird nach dem Verfahren „Cook & Chill“ hergestellt. Zum Transport und zur Aufbewahrung werden Einmal-Kunststoffbehälter genutzt. „Der auf diesem Wege anfallende Kunststoffabfall gibt auch angesichts der Umwelt- und Klimadiskussion Anlass zu Bedenken und wurde bereitsmehrfach kritisiert“, heißt es dazu in einer Vorlage der Verwaltung. Die Akademie wurde daher um Prüfung gebeten, ob das Verfahren mit dem Ziel der Abfallvermeidung oder zumindest Abfallverwertung umgestellt werden kann. Denn pro Ausfuhr werden circa 200 Einmal-Kunststoffbehälter transportiert.

Die Vorteile

Zur Vermeidung oder Reduzierung der Plastikvermüllung verfolge man seit längerem alternative Ansätze: Die offensichtliche Alternative „Mehrwegverpackungen“ wurde mit Beratern, Lieferanten und dem Gesundheitsamt diskutiert. Bei Cook & Chill wird das Essen auf herkömmliche Weise zubereitet und gegart, dann aber innerhalb von 90 Minuten auf eine Temperatur von unter 4 Grad gekühlt.

„Man nennt dies Schnellkühlung. Die gekühlte Speise kann bei ununterbrochener Kühlkette bis zu vier Tage ohne Qualitätsverlust gelagert werden.“ Sie wird erst unmittelbar vor der Ausgabe wieder erwärmt. Zu den Vorteilen zähle auch die damit verbundene hygienische Sicherheit. „Die Vermehrung von Keimen sowie die Bildung von Toxinen wird verhindert, indem der hygienisch bedenkliche Temperaturbereich beim Absenken ab ca. 40 bis 10 Grad schnell durchschritten wird.“

Die Probleme

Im Bereich der Lebensmittelverpackungen gebe es eine Studie, die aufzeige, dass der Vorteil von Mehrwegverpackungen durch erhöhte Transportkosten (größer und schwerer) und die aus hygienischer Sicht erforderlichen Spülvorgänge bei der Rücknahme aufgehoben wird. Die Umstellung auf GN-Bleche würde für Probleme sorgen: Die notwendigen Spülvorgänge können aus Platzgründen nicht bewältigt werden. „Hier wäre eine Spülstraße erforderlich, die in der verfügbaren Räumlichkeit nicht untergebracht werden kann.“ Zudem bräuchte man eine zusätzliche Spülkraft.

Für den Transport wäre aufgrund des deutlich höheren Gewichtes eine zweite Person notwendig. Außerdem fehle ein küchennaher Lagerraum. „Die Umstellung auf Mehrwegverpackung ist damit weder ökonomisch noch ökologischsinnvoll und vertretbar“, heißt es. Die Stadt hat mit der Lieferfirma auch die Recycelbarkeit der Behälter diskutiert. Die Firma habe mitgeteilt, dass die Verpackungen prinzipiell recycelfähig sind, das Verfahren aber vom Entsorger abhängt. „Wir haben mit der Firma Remondis als unseren Entsorger gesprochen. Der technische Leiter erklärte, dass ihre Anlagen prinzipiell die GN-Behälter erkennen und einem Recyclingprozess zuführen könnten. Dies hängt allerdings davon ab, dass die Behältnisse 100 Prozent rein sind, also gespült und nicht mit anderen Abfällen vermischt.“

Die Zukunft

Angesichts der kritischen Diskussion um Verpackungsmüll arbeite man bei der Lieferfirma nun an neuen Verpackungsformen, die als Einwegverpackungen 100 Prozent biologisch abbaubar seien sollen und an Mehrwegverpackungen, die wesentlich leichter als die GN-Bleche seien. „Erste Erfolge für kleine Verpackungen sind inzwischen zu verzeichnen. Für die in unserem Verfahren benötigten Größenordnungen stehen Alternativen noch nicht zur Verfügung“, heißt es dazu.

Zusammenfassend gebe es aus Sicht der Akademie derzeit keinen Königsweg zur Vermeidung des Verpackungsmülls. Die weitere Entwicklung soll nun abgewartet werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird. „Denn im Ergebnis gibt es aktuell keine vertretbare Alternative zur Verwendung der PP-Schalen“. Hinzu komme, dass die Menge des Verpackungsmülls in den Kindergärten und OGS im Vergleich zu der über den Gelben Sack erfassten Menge an Verpackungsmüll in Schmallenberg nur einen äußerst geringen Anteil habe.