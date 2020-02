Schmallenberg: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bad Fredeburg. Nach einer Unfallflucht in Bad Fredeburg hofft die Polizei auf Zeugen. Der Unfallverursacher war vom Tatort geflüchtet.

Nach einer Unfallflucht am vergangenen Freitag in der Straße „Im Ohle“ in Bad Fredeburg sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Gegen Außenspiegel gefahren

Gegen 13.55 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Autos. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten entfernte er sich vom Unfallort, so die Polizei. Bei dem Auto soll es sich um einen olivgrünen, größeren Wagen, ähnlich eines VW Sharan oder Touran, gehandelt haben. Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwache in Bad Fredeburg unter der Telefonnummer 02974/90200.