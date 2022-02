Schmallenberg: Rettungswagen fährt in die falsche Ringstraße

Die Bahnhofstraße in Schmallenberg gibt es noch dreimal (in Schmallenberg, Bad Fredeburg und Fleckenberg) - früher waren es sogar fünf. Die in Gleidorf (siehe Foto) wurde 2012 umbenannt, die in Dorlar sogar schon 2006.

Schmallenberg. Ein Rettungswagen fährt in Schmallenberg die falsche „Ringstraße“ an, weil es den Namen mehrmals gibt. Die Politik ringt erneut mit der Änderung.

Zuletzt traf es einen Schmallenberger mit Herzproblemen. Der Rettungswagen fuhr nicht zu ihm in die Schmallenberger Ringstraße, sondern landete in der Ringstraße in Bracht. Wertvolle Zeit, die verstrich, bis das Missverständnis aufgeklärt war.

Seit Jahren diskutieren die Schmallenberger Politiker immer wieder über das Problem der doppelten Straßennamen. Auch in der jüngsten Ratssitzung kam das Thema aus aktuellem Anlass erneut zur Sprache. Doch nicht nur der Rettungsdienst hat Probleme, auch Paketboten werden schon mal quer durchs Stadtgebiet geschickt.

Während die CDU-Mehrheitsfraktion auf die Einsicht der Bürger setzt und weiter hofft, dass diese - wie zuletzt in Bad Fredeburg - sich selbst für eine Umbenennung entscheiden, zeigten sich UWG, BFS, Grüne und SPD überzeugt, dass man zumindest sanften Druck ausüben und auch ganz praktische Hilfestellung leisten müsse. „Denn wie sollen beispielsweise Brachter und Schmallenberger Bewohner der Ringstraße zusammenkommen, um sich zu einigen“, sagt Dietmar Weber (UWG)

Jürgen Meyer von den Grünen und Stefan Vollmer (SPD) würden daher am liebsten direkt auf die betroffenen Bürger zugehen: Die Stadt müsse den Anwohnern einen Kompromissvorschlag machen und dann ein Zeitlimit setzen, bis zu dem sie sich entscheiden könnten. „Sonst diskutieren wir das Thema noch jahrelang.“

CDU setzt auf Freiwilligkeit

Marco Guntermann (CDU), der selbst in einer Straße wohnt, deren Namen geändert wurde, setzt auf Freiwilligkeit. „Ich halte nichts davon, das von oben zu entscheiden.“ Auch müsse man klären, nach welchen Kriterien eine Straße ihren Namen behalten dürfe. „Geht es danach, wo mehr Menschen leben oder ob ein Gewerbebetrieb ansässig ist?“ Denn klar sei ja auch: „Das hat Streitpotenzial.“ Keiner ändere seinen Straßennamen gern. Das sei mit viel Lauferei verbunden. „Wir müssen das im Konsens mit den Bürgern entscheiden.“

Die Ratsmitglieder entschieden nun erneut, die Beratungen zu dem Thema zurück in die Fraktionen zu verweisen und dann in der nächsten Ratssitzung zu diskutieren. Denn erst müsse jetzt die Politik möglichst einstimmig klären, was sie wolle, dann könne man den Auftrag an die Verwaltung und die Bürger weitergeben. Denn letztlich rechnen alle Beteiligten trotz der Vorteile mit massivem Widerspruch. Und das müsse gut kommuniziert werden, sonst könne man sich womöglich zwei Jahre nicht auf dem Schützenfest sehen lassen, hieß es. Dem widersprach Stefan Vollmer: „Politische Gremien sind auch dafür da, unbequeme Entscheidungen für Einzelne treffen, wenn sie für die Gesamtheit der Bürger richtig sind.“

Doppelte Straßennamen gibt es aktuell in Schmallenberg 26, einige nur doppelt, andere, wie die Hauptstraße gleich fünfmal:

Am Beerenberg (Fleckenberg,Harbecke), Amselweg (Gleidorf/Schmallenberg), An der Robbecke (Gleidorf, Schmallenberg), Bahnhofstraße (Dorlar, Fleckenberg, Schmallenberg), Bergstraße (Fleckenberg, Harbecke, Schmallenberg), Birkenweg (Oberkirchen, Schmallenberg), Finkenweg (Oberkirchen, Schmallenberg), Gartenstraße (Bad Fredeburg, Dorlar, Gleidorf, Schmallenberg), Grafschafter Straße (Gleidorf, Schmallenberg), Hammerweg (Hundesossen, Oberkirchen), Harbecker Weg (Fleckenberg, Lenne), Hauptstraße (Bracht, Dorlar, Felbecke, Fleckenberg, Graschaft), Hochstraße (Bad Fredeburg, Fleckenberg, Holthausen, Schmallenberg), Holthauser Straße (Bad Fredeburg, Gleidorf), Kampstraße (Bracht, Schmallenberg), Kapellenstraße (Bad Fredeburg, Fleckenberg), Kirchplatz (Bad Fredeburg, Lenne), Kirchstraße (Gleidorf, Grafschaft, Holthausen, Oberkirchen), Lennestraße (Fleckenberg, Lenne, Oberkirchen, Westfeld), Mittelstraße (Bad Fredeburg, Gleidorf, Holthausen, Westfeld), Ringstraße (Bracht, Fleckenberg, Schmallenberg), Schulstraße (Bad Fredeburg, Felbecke, Gleidorf,Grafschaft), Schützenstraße (Bad Fredeburg, Holthausen, Oberkirchen, Westfeld), Talweg (Gleidorf, Schmallenberg), Waldenburger Straße (Bad Fredeburg (Schmallenberg), Werper Straße (Harbecke, Schmallenberg)