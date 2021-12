Schmallenberg: So gefragt sind die Corona-Selbsttests

Schmallenberg. Die Corona-Schnelltests sind leicht gemacht. Sie sind in Supermärkten oder Drogerien erhältlich. So gut sind die in Schmallenberg verfügbar.

Das Stäbchen in die Nase einführen und dann 15 Minuten auf das Testergebnis warten, so einfach funktioniert ein Corona-Selbsttest. Gerade angesichts der hohen Inzidenzzahlen, lassen sich viele Bürgerinnen und Bürger wieder mehr in den Schnelltestzentren der Stadt testen (wir berichteten). Aber die Selbsttests sind durchaus auch beliebt, gerade bei denen, die vielleicht einfach vor einem privaten Treffen mit der besten Freundin auf Nummer Sicher gehen wollen. Die Tests sind seit diesem Jahr sogar in Supermärkten oder Drogerien verfügbar. Doch sind sie aktuell auch gut zu bekommen? Wir haben den Selbsttest in Schmallenberg gemacht.

Corona-Schnelltests in Supermärkten und Drogerien in Schmallenberg

Lidl: Sie liegen nicht direkt am Eingang und auch nicht an einem prominenten Platz an der Kasse. Dafür haben die Corona-Schnelltests eigentlich eine eigene Ecke, zusammen mit Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Eigentlich. Denn hier ist nichts zu holen. Eine Verkäuferin gibt einer Kundin Auskunft: „Es gibt seit zwei Wochen Lieferprobleme“. Scheinbar sind die Tests zurzeit sehr beliebt. Hier hätte es verschiedene Test-Kits von drei unterschiedlichen Marken gegeben. Das Testset von der Firma Boson Biotech hätte 13,95 Euro gekostet.

Hit: Im Hit-Markt sind die Tests leicht zu finden. Auf einem Schild steht: „Neue Ware eingetroffen“. Sie sind direkt an der Kasse platziert, sodass man noch schnell einen davon im letzten Moment auf die Kasse legen kann. Hier kosten die Selbsttests 2,75 Euro.

Rossmann: Auch hier sind die Corona-Selbsttests an den Kassen platziert. Nicht direkt am Band, aber in einem Corona-Schutzmaßnahmen-Regal, ähnlich wie bei Lidl, sind sie leicht zu finden. Jedoch sticht hier ein Schild ins Auge: „Maximale Abgabemenge fünf Tests pro Kunde“. Scheinbar wurde an dieser Stelle die Erfahrung von Hamsterkäufen gemacht.

Fazit: Wer sich schnell vor einem privaten Treffen selbst testen möchte, hat in Schmallenberg die ein oder andere Möglichkeit, einen Selbsttest zu kaufen. Und mit etwas Glück muss man noch nicht einmal lange danach suchen.

