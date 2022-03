Schmallenberg: So geht es dem Wald nach den großen Stürmen

Schmallenberg. Die Stürme Ylenia, Zeynep und Antonia sind auch über das Schmallenberger Stadtgebiet gezogen. So geht es dem Wald danach.

Die Stürme Ylenia, Zeynep und Antonia sind zwischen dem 16. und 20. Februar auch über den Hochsauerlandkreis gezogen. Sie haben auch im Schmallenberger Stadtgebiet viele Bäume auf die Straßen gekippt. Die Feuerwehr und Polizei mussten viele Straßen sperren, da viele Bäume auf die Fahrbahnen gekippt waren. Doch in was für einem Zustand befindet sich jetzt der Wald? Darauf schaut in unserem Interview Jens Hückelheim vom Regionalforstamt Oberes Sauerland, Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Schmallenberg.

Wie viel Schadholz ist entstanden?

Jens Hückelheim Im Zuständigkeitsbereich des Regionalforstamts Oberes Sauerland ist eine konkrete Aussage ist noch nicht möglich, weil viele Flächen noch erfasst werden müssen und einige Bereiche wegen durch Bäume versperrter Waldwege noch nicht erreichbar sind. Wir haben es schwerpunktmäßig mit Einzel- und Nesterwürfen zu tun. Diese kleinflächigen Areale erschweren eine genaue Aussage.

Haben Sie mit einer solchen Menge gerechnet?

Die Abschätzung von Schadholzmengen bei Sturm- und Orkanereignissen im Voraus ist nicht möglich. Auf Grundlage der gemeldeten Windstärke ist es lediglich möglich zu sagen, ob Schadpotenzial besteht oder nicht. Wie viel Schadholz nachher anfällt, hängt von zu vielen unterschiedlichen Faktoren ab.

Ist der Sturm und sind die Schäden vergleichbar mit anderen Unwettern aus den vergangenen Jahren?

Durch Ylenia, Zeynep und Antonia ist eine größere Schadholzmenge als bei den vergangenen Starkwindereignissen angefallen. Sie liegen aber deutlich unter den Mengen, die beim Sturm Kyrill im Jahr 2007 angefallen sind. Damals ist in einzelnen Revieren des Regionalforstamts die doppelte Menge des aktuellen Sturmholzes angefallen.

Welche Bäume sind prädestiniert dafür, umzustürzen? Sind die meisten Bäume davon vorher schon geschädigt?

Wir haben einen absoluten Schadschwerpunkt im Nadelholz. Hier wurden vor allem Fichten geworfen. Die Fichte ist mit 70-Prozent-Anteil die vorherrschende Baumart im Regional Forstamt Oberes Sauerland. Viele Fichtenbestände sind in den vergangenen Jahren durch Dürre und Borkenkäferkalamität geschwächt worden. Insbesondere die aufgerissenen Waldränder erleichtern den Wurf der verbleibenden Bäume. Die Fichte ist durch ihr Senker-Wurzelsystem stärker windwurfgefährdet als zum Beispiel Lärchen, die ein Pfahlwurzelsystem ausbilden. Die starken Regenfälle und der dadurch aufgeweichte Boden hat das Umwerfen der Bäume zudem erleichtert. Die Kraft des Windes hat aber ausgereicht, um standfeste Baumarten wie Buchen oder Lärchen in mehreren Metern Höhe abzubrechen.

>>> Lesen Sie auch: So verlief der Freitagabend im HSK <<<

Kann man im Vorfeld diese Bäume erkennen, um Stürze auf Fahrbahnen bei Stürmen zu vermeiden?

Ab einer gewissen Windstärke reicht die Kraft des Windes aus, um auch gesunde Bäume ohne Vorschädigungen zu werfen oder abzubrechen. Bäume, von denen eine offensichtlich erkennbare Gefahr an Straßen ausgeht, müssen von den Waldbesitzenden entfernt werden. Bei den Bäumen, die Straßen versperrt haben, war das nicht der Fall. Hier war die Kraft des Windes in der Regel einfach zu groß.

Wo gibt es am meisten Schäden im Schmallenberger Waldgebiet?

Die größten Schäden im Regionalforst Oberes Sauerland sind in den Hochlagen des Rothaargebirges und der Homert zu verzeichnen.

Ab wann können Bürgerinnen und Bürger wieder unbeschwert durch den Wald spazieren?

Die Wälder sind nicht gesperrt, aber es herrscht immer noch erhöhte Gefahr. Deshalb raten wir im Moment noch nicht dazu in den Wald zu gehen. Absperrungen sind auf jeden Fall zu beachten und Holzpolter (Holzstapel) oder einzeln herumliegende Stämme dürfen nicht betreten werden. Durch die feuchte Witterung und die laufenden Aufräumarbeiten kann es außerdem zu verstärkten Eintrag von Matsch auf den Wegen kommen. Das lässt sich leider nicht vermeiden.

Können Bäume und Äste, die sturmgeschädigt sind auch noch Tage/Wochen nach dem Unwetter umstürzen/abbrechen?

Bäume und Äste können jederzeit auch ohne den Einfluss von Stürmen abbrechen oder umstürzen. Wir reden hier von „waldtypischen Gefahren“. Selbstverständlich erhöht starker Wind die Gefahr das etwas abbricht oder umstürzt. Deshalb warnen die Regionalforstämter bei zu starken Wind.