Schmallenberg: Spiritueller Sommer soll wieder stattfinden

Schmallenberg. Die Pandemie beeinflusst die Planungen deutlich. Trotzdem soll der Spirituelle Sommer stattfinden. Erste Informationen gibt das Netzwerk bekannt.

In diesem Jahr findet vom 10. Juni bis 5. September wieder der „Spirituelle Sommer“ statt, sofern es die aktuelle Pandemie-Situation zulässt. Leitthema ist ein letztes Mal das Element „Wasser“ mit all seinen Facetten und spirituellen Qualitäten. Veranstalter ist das Regions- und Fachgrenzenübergreifende „Netzwerk Wege zum Leben. In Südwestfalen“, das interessierte Akteure aus allen Bereichen herzlich einlädt, sich zu beteiligen.

„Die aktuelle Situation und die weiterhin ungewisse Entwicklung der Pandemie erschweren zwar die konkrete Planung, aber wir gehen erst einmal davon aus, dass der Spirituelle Sommer 2021 in der geplanten Laufzeit und soweit wie das dann möglich ist, in Präsenz stattfinden kann. In den kommenden Monaten werden wir jeweils situationsabhängig entscheiden, was geht und was nicht“, so Projektleiterin Susanne Falk.

Spirituelle Suche und Erfahrung gehören für viele Menschen zum Leben dazu. Darum fördert die Veranstaltungsreihe seit 2012 spirituelles Denken und Handeln in der Region. „Sie macht deutlich,dass darin eine große Kraft liegt, mit der sich auch existenzielle Fragen der Gegenwart bewegen lassen“, so Elisabeth Grube, Vertreterin des Ev. Kirchenkreises Wittgenstein.

Bewerbungen bis 1. März

Zu erleben ist diese Vielfalt in der Natur, in Musik und bildender Kunst, Meditation und Gebet, wandernd und pilgernd,beim Tanzen, in Gesprächen und Vorträgen. „All das kann den Menschen die verschiedenen spirituellen Dimensionen von Wasser näherbringen und erfahrbar machen“, erläutert Michael Kloppenburg vom Dekanat Hochsauerland-Mitte.

Die Initiatoren erwarten wieder bis zu 300 Angebote. Sie finden in ganz Südwestfalen mit seinen Ferienregionen Sauerland und Siegerland-Wittgenstein, im Kreis Olpe, im Hochsauerlandkreis, im Kreis Siegen-Wittgenstein, im Märkischen Kreis und im Kreis Soest statt. Ein informatives Magazin und ein digitaler Veranstaltungskalender werden ab Ende Mai über die Angebote informieren.

„Wir würden uns freuen, wenn sich viele Akteure vom Thema Wasser inspirieren lassen und ihre Veranstaltungen ganz konkret mit den Seen, Bächen, Flüssen und Quellen in der Region verbinden. So entstehen für Gäste und Einheimische attraktive Angebote“, beschreibt Katja Lutter, Vertreterindes Schmallenberger Sauerland Tourismus in der Lenkungsgruppe, das Konzept. Wer an dem Programm mitwirken möchte, kann sich im Projektbüro melden (info@wege-zumleben.com oder 027972-974017) oder sich über online unter https://www.wege-zum-leben.com/ bewerben. Einsendeschluss ist der 1. März 2021.

