Schmallenberg: Spontaner Impftermin verschoben

Schmallenberg. Der nächste Impftermin für die Corona-Schutzimpfung in Schmallenberg wurde verschoben. Das sind die Informationen.

Aufgrund der weiterhin bestehenden hohen Nachfrage findet das mobile Impfen am Samstag, 13. November, von 10 bis 16 Uhr jetzt in der Stadthalle in Schmallenberg statt. Weil die Stadthalle besser anzusteuern ist, findet der Termin nicht wie angekündigt im Alexanderhaus statt. Bürgerinnen und Bürger können sich weiterhin spontan impfen lassen.

Es kann zu Wartezeiten kommen

Neben Erst- und Zweitimpfungen werden auch Auffrischungs-/Boosterimpfungen vorgenommen. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfausweis und gegebenenfalls eine vorhandene Impfmappe mit den Unterlagen der ersten beziehungsweise zweiten Impfung.

Der Hochsauerlandkreis weist darauf hin, dass Wartezeiten entstehen können. Menschen, die sich erstimpfen lassen möchten, können mithelfen, diese zu verkürzen: Aufklärungsbögen lassen sich vorab downloaden und ausgefüllt mitbringen.

