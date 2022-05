Schmallenberg: Stadtentwicklung – Idee werden gesucht

Schmallenberg. Schmallenberg soll noch schöner werden. Bürger sind für eine kommende Veranstaltung eingeladen, um ihre Ideen vorzuschlagen.

Schmallenberg soll noch schöner, noch attraktiver, mobiler und beliebter werden. Dafür sorgt unter anderem auch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) „Schmallenberg 2030“, das von der Stadt gemeinsam mit dem Planungsbüro Pesch und Partner aus Herdecke erarbeitet wurde.

Seit der ersten Zukunftskonferenz im Oktober 2010, an der auch schon Bürger teilnehmen konnten, um ihre Ideen und Vorschläge mit einzubringen, hat sich einiges getan in der Stadt: Wohnungen sind entstanden, die Sanierung der Stadthalle wurde vorangetrieben oder auch die Verschönerung des Lenneparks. Jetzt sind wieder die Bürger gefragt, denn eins ist für Hans-Georg Bette, dem Bezirksausschuss Vorsitzenden von Schmallenberg und Andreas Dicke, dem technischen Beigeordneten klar: „Kommunikation ist sehr wichtig.“

„Marktplatz der Ideen“ in der Stadthalle

So soll am 31. Mai, um 19 Uhr, in der Schmallenberger Stadthalle ein „Marktplatz der Ideen“ stattfinden: „Wir würden uns wünschen, dass viele Bürger, egal ob jung oder alt, in die Stadthalle kommen und ihre Ideen mit einbringen“, so Bette. In der Stadthalle wird es Stände geben zu jeweiligen Oberthemen, wie Mobilität, Wohnen, Straßen und Plätze oder auch soziales Engagement in der Stadt. Die Bürgerinnen und Bürger können dann ganz individuell, je nach Interessensgebiet an die Stände gehen und ihre Ideen mitteilen und auch ins Gespräch kommen: „Wir hoffen, dass durch diese lockere Atmosphäre viele Gespräche entstehen und der offene Diskurs vorangetrieben wird“, so Andreas Dicke.

Im Vorfeld wurden durch eine Online-Veranstaltung und eine Online-Karte, auf der Bürger ihre Ideen direkt eintragen konnten, schon erste Ansatzpunkte gesammelt: „Daran konnten wir schon sehen, dass für die Leute Themen wie die barrierefreie Gestaltung, die Radwege oder auch die Überarbeitung der Gestaltungssatzung, wichtig sind“, so Hans-Georg Bette.

Vielfältige Ideen gewünscht

Auch die Umgestaltung des Schützenplatzes wird unter anderem ein Thema sein. Dazu hatte es im vergangenen Jahr schon eine Veranstaltung gegeben, bei der es einen ersten Austausch gegeben hatte und Ideen und Anregungen entgegen genommen wurden: „Wir würden uns freuen, wenn viele Leute am 31. Mai in die Stadthalle kommen würde. Umso mehr Menschen uns ihre Ideen mitteilen, desto mehr Möglichkeiten und Chancen haben wir, gewisse Probleme zu sehen und zu beachten“, so Bette. Es sei wichtig die Bürger mit einzubeziehen.

Der Bezirksausschussvorsitzende stellt aber auch heraus, dass das Mitteilen einer Idee nicht auch gleichzeitig den Anspruch auf Umsetzung mit sich bringen würde. Nachdem die Ideen gesammelt worden sind, werden sie in das Stadtentwicklungskonzept eingearbeitet und noch von Bezirksausschuss und dem technischen Ausschuss diskutiert und besprochen. Erst dann wird es einen Beschluss über mögliche Umsetzungen in einer Ratssitzung geben: „Wir wollen schauen, dass wir schon im nächsten Haushalt Maßnahmen integrieren. Denn das ISEK ist Hintergrund für eine Förderkulisse und Förderanträge nehmen immer etwas Zeit in Anspruch“, erläutert Andreas Dicke.

